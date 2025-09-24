#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΔΜΗΕ: Στα 34,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Πτώαη 12,4% καταγράφεται στα έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ανήλθαν στα 34,5 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να καταγράφουν κάμψη 12,8% στα 33,8 εκατ. ευρώ.

ΑΔΜΗΕ: Στα 34,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:55

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025.

Τα βασικά σημεία έχουν ως εξής:

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 34,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 658 χιλ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 576 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12,8% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στα 398 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι περίπου 131 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 38,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 12,2% φθάνοντας τα 0,15 ανά μετοχή έναντι 0,17 την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.06.2025 ανέρχονταν στα 58,3 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό. 

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό" 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Πανευρωπαϊκή συνεργασία και κίνητρα για έγκαιρη ενεργειακή μετάβαση

Άγονος ο διαγωνισμός ΑΔΜΗΕ για το καλωδιο Κόρινθος - Κως

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 1,24 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο εξάμηνο

Ο ΑΔΜΗΕ μέλος στην ένωση GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο