Προχωρημένες συζητήσεις ΑΒ Βασιλόπουλος με Πτολεμαΐς

Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται η ΑΒ Βασιλόπουλος με την αλυσίδα Πτολεμαΐς, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση. Πληροφορία πάντως η οποία δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις ευοδωθούν και πέσουν οι υπογραφές -σ.σ. κάτι που θα γνωρίζουμε τη Δευτέρα-, τότε η ΑΒ Βασιλόπουλος θα ενισχύσει τη θέση της μέσω του δικτύου της Πτολεμαΐς, που σήμερα αριθμεί 8 καταστήματα.

Όπως μετέδωσε στις 23 Σεπτεμβρίου το e-ptolemeos, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία για την πώληση των πέντε από τα οκτώ καταστήματα της αλυσίδας (4 στην Πτολεμαΐδα και ένα στο Αμύνταιο).

Τρία από τα εν λειτουργία καταστήματα δεν θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, καθώς η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τα καταστήματα των οδών Νοσοκομείου και Επιβατών καθώς και αυτό που βρίσκεται στην παλιά Εθνική Οδό Πτολεμαΐδας-Φλώρινας.