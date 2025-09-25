ΣΙΔΜΑ: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές προ φόρων στο εξάμηνο

Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, κατά το οποίο επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας, παρά τη μικρή υποχώρηση του κύκλου εργασιών, υπό συνθήκες αγοράς, που χαρακτηρίστηκαν από σταθεροποίηση των τιμών και διατήρηση της ζήτησης σε ικανοποιητικά επίπεδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το Α’ Εξάμηνο του 2025 -προ εκτάκτων και μη επαναλαμβανομένων δαπανών- σημειώθηκε:

Οριακή μείωση του κύκλου εργασιών, κατά 2,0% σε επίπεδο ομίλου και κατά 1,3% σε επίπεδο εταιρείας, οφειλόμενη στην υποχώρηση των διεθνών τιμών χάλυβα κατά 5,0% περίπου.

Αύξηση της λειτουργικής της κερδοφορίας (EBITDA) κατά 26,8% σε επίπεδο ομίλου και κατά 20,1% σε επίπεδο μητρικής.

Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά 79% σε επίπεδο ομίλου και κατά 60% σε επίπεδο μητρικής. Σημειωτέον ότι τα προσαρμοσμένα προ φόρων αποτελέσματα, τόσο του ομίλου όσο και της μητρικής, είχαν θετικό πρόσημο, για πρώτη φορά μετά το 2022.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ διαμορφώθηκε το Α’ Εξάμηνο του 2025 σε ευρώ 90,6 εκατ., από ευρώ 92,4 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο του 2024, μειωμένος κατά 2,0%, κατά πλήρη σχεδόν αντιστοιχία με τη μείωση της μέσης τιμής πώλησης. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα ευρώ 107,4 εκατ. έναντι ευρώ 112,1 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας πτώση κατά 4,2%. Ωστόσο, αύξηση, κατά 15,1%, σημείωσε το Μικτό κέρδος φτάνοντας στα ευρώ 8,18 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης του Μικτού περιθωρίου κέρδους σε 9,0% από 7,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20,9%, φθάνοντας στα ευρώ 3,6 εκατ. από ευρώ 3,0 εκατ. το 2024.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 0,5 εκατ. από ζημιές ευρώ 1,7 εκατ. το 2024, βελτιωμένα κατά 68,5%. Εξαιρώντας έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους ευρώ 0,2 εκατ., που αφορούσαν στην πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία, τα -συγκρίσιμα- αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 0,3 εκατ. ενώ το EBITDA ανήλθε, αντιστοίχως, σε ευρώ 3,8 εκατ..

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το Α’ Εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε ευρώ 69,6 εκατ. από ευρώ 70,5 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,3%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 86,4 εκατ. από ευρώ 90,2 εκατ., μειωμένος κατά 4,2%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 3,05 εκατ., από ευρώ 2,7 εκατ. το 2024, κυρίως λόγω της αύξησης του μικτού κέρδους κατά 14,5%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 0,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 1,8 εκατ. το 2024.

Εξαιρώντας τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετικά με την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία ύψους ευρώ 0,2 εκατ. και την απόσβεση της λογιστικής αντιμετώπισης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, το 2021, ύψους ευρώ 0,7 εκατ., τα προ φόρων αποτελέσματα, σε επίπεδο τόσο ομίλου όσο και μητρικής, εμφανίζονται κερδοφόρα κατά ευρώ 0,4 εκατ. και ευρώ 0,02 εκ. αντίστοιχα.

Αναφορικά με τη θυγατρική SIDMA Bulgaria, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 364 χιλ., έναντι ευρώ 90 χιλ. το 2024, ενώ τα EBITDA σε ευρώ 576 χιλ. έναντι ευρώ 344 χιλ., αυξημένα κατά 67,4%, κυρίως λόγω της αύξησης του μικτού κέρδους κατά 57,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 21,2 εκατ. παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση, κατά 3,3%, έναντι των ευρώ 21,9 εκατ. του 2024, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση της μέσης τιμής πώλησης κατά 4% περίπου.

Όσον αφορά, τέλος, στα βασικά μεγέθη του Ισολογισμού, τα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 22,3 εκατ., ενώ η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε σε ευρώ 4,0 εκατ., και οι δανειακές του υποχρεώσεις στα ευρώ 69,8 εκατ., μειωμένες κατά 2,2% ή ευρώ 1,5 εκατ..

Παρότι οι συνθήκες της διεθνούς -και ιδιαιτέρως της Ευρωπαϊκής- αγοράς χάλυβα εξακολουθούν να διαμορφώνονται υπό την επίδραση των εντάσεων στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, του κόστους της ενέργειας και των υψηλών επιτοκίων, παραγόντων που αυξάνουν το κόστος παραγωγής και μειώνουν τη ζήτηση, τα δύο στοιχεία που, εν πολλοίς, προσδιορίζουν τις επιδόσεις των ελληνικών σιδηρεμπορικών επιχειρήσεων, δηλαδή η εγχώρια ζήτηση και η τάση των τιμών εισαγωγής των χαλυβουργικών προϊόντων, εξελίσσονται ευνοϊκά.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση προϊόντων χάλυβα στη χώρα μας διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χάρη, κυρίως, στην ιδιωτική και δημόσια κατασκευαστική δραστηριότητα, και με θετικές προοπτικές, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι μόνον η αξία του ανεκτέλεστου υπολοίπου των έργων, που έχουν συμβασιοποιήσει οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, υπερβαίνει τα 16 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στις τιμές, τα μέτρα εμπορικού προστατευτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να περιορίζουν τη διείσδυση προϊόντων από χώρες χαμηλού κόστους, ενισχύοντας τις αυξητικές πιέσεις στις τιμές του χάλυβα στην εγχώρια αγορά και συμβάλλοντας στην αποσυμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η τάση αύξησης της κερδοφορίας της εταιρείας, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου, εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί καθ’ όλο το τρέχον έτος, με προοπτική ενίσχυσής της το 2026, οπότε αναμένεται και ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγοράς.