Vivartia: Ο τζίρος του 1 δισ. ευρώ και τα πωλητήρια

Η διετία 2024-2025 λειτουργεί για τη Vivartia ως περίοδος καμπής, ίσως και ως η προτελευταία σελίδα ενός κεφαλαίου που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν ο όμιλος έθεσε ως στόχο να εξελιχθεί στον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της ελληνικής αγοράς τροφίμων, με πωλήσεις άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ο φιλόδοξος εκείνος στόχος δεν επιτεύχθηκε τότε. Αυτό μάλλον λίγο ενδιαφέρει τους σημερινούς μετόχους της Vivartia, το CVC. Άλλωστε αυτός ο στόχος δεν είχε τεθεί από τους ίδιους. Το δικό τους milestone, αυτός των αποδόσεων μέχρι στιγμής επιτυγχάνεται.

Η ολοκλήρωση της πώλησης του Μπάρμπα Στάθη, και το προσύμφωνο για την πώληση της Δωδώνη, αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις σε μια ευρύτερη στρατηγική αποεπένδυσης. Το επόμενο βήμα αφορά την πώληση τριών κομβικών δραστηριοτήτων. Της ΔΕΛΤΑ, του κλάδου εστίασης και του τομέα των ζυμών.

Και οι τρεις μονάδες πρόκειται να διατεθούν διακριτά, με τον μέτοχο να επιδιώκει συνολικό τίμημα της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ, δηλαδή περί τα 400 εκατ. ευρώ για κάθε μία, αναφέρουν πηγές με γνώση. Ποσό που απέχει αρκετά απ' αυτά που είναι διατεθειμένοι να δώσουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Παραδείγματος χάριν για τη ΔΕΛΤΑ οι προσφορές που έχουν πέσει στο τραπέζι κινούνται στα 200-250 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Ποιο όμως ήταν το αποτύπωμα της Vivartia στις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Δηλαδή σε μια περίοδο που ακόμη υπήρχε ο Μπαρμπά Στάθης και η Δωδώνη; Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 8,1%, φτάνοντας τα 975,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή μια ανάσα από το 1 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων από 10,6 εκατ. ευρώ το 2023 ανήλθαν στα 23,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης του μεικτού κέρδους, της ολοκλήρωσης πώλησης και της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους.

Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 641,9 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένος κατά 3,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το 2024 σηματοδότησε την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού στις περισσότερες εταιρείες του ομίλου, με θετικές μεταβολές στους όρους. Παρατάθηκε η διάρκεια των δανείων έως το 2030 και μειώθηκαν τα επιτόκια. Εντός του έτους, εξοφλήθηκε και το βραχυπρόθεσμο δάνειο της Vivartia, ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις επιμέρους δραστηριότητες, ο κλάδος των γαλακτοκομικών παρουσίασε ήπια ανάπτυξη. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 6,1%, στα 291,5 εκατ. ευρώ από 274,6 εκατ. ευρώ, όμως η κερδοφορία δέχθηκε πίεση από την αύξηση στο κόστος πρώτων υλών, με αποτέλεσμα τα EBITDA να διαμορφωθούν στα 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μεριδίων, η ΔΕΛΤΑ διατηρεί σταθερή παρουσία σε προϊόντα όπως τα επιδόρπια, οι χυμοί ψυγείου και τα παγωμένα τσάγια, ωστόσο καταγράφει απώλειες στο λευκό γάλα, στα παιδικά γιαούρτια και στο σοκολατούχο γάλα, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των private label.

Αντίθετα, στα τυροκομικά, η εξωστρέφεια αποδείχθηκε καταλύτης. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,9%, φτάνοντας τα 180,2 εκατ. ευρώ, με αιχμή του δόρατος τη φέτα. Στην εγχώρια αγορά το μερίδιο διατηρήθηκε σταθερό στο 12,3%, αλλά οι εξαγωγικές επιδόσεις αυξήθηκαν σημαντικά, +45,7% στις ΗΠΑ, +78,5% στην Ολλανδία και +22,2% στην Ισπανία.

Σημαντική ήταν η πλήρης ενσωμάτωση της Δωδώνη στον όμιλο, μέσω της εξαγοράς μειοψηφικού πακέτου και της ενοποίησής της με τη Nutrico. Τον Ιούλιο του 2025, υπεγράφη προσύμφωνο πώλησης του 100% της Δωδώνη προς τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, γεγονός που αλλάζει ριζικά τον χαρακτήρα του κλάδου εντός του ομίλου.

Ο κλάδος των κατεψυγμένων τροφίμων, που περιλαμβάνει λαχανικά, έτοιμα γεύματα, ζύμες και φρέσκες σαλάτες, κατέγραψε σταθερή απόδοση, με EBITDA 38,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,2%, και κύκλο εργασιών 251,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,6%.

Η Frozen Holdings απέκτησε το 75% της Μ. Αραμπατζής Α.Β.Ε.Ε. από τη Μπάρμπα Στάθης, ενώ πουλήθηκε η συμμετοχή στην Ιωνική Σφολιάτα με τίμημα 11 εκατ. ευρώ και κέρδος 7,2 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική, ωστόσο, ήταν η πώληση του 100% της Μπάρμπα Στάθης, μαζί με τις Χαλβατζής Μακεδονική και Uncle Statis, στην IDEAL Holdings έναντι 130 εκατ. ευρώ, με ανάληψη και του σχετικού τραπεζικού δανεισμού. Η πώληση ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου.

Στον κλάδο της εστίασης, ο τουρισμός αποδείχθηκε βασικός μοχλός ανάπτυξης, οδηγώντας σε συνολικές πωλήσεις 265 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,1%, και EBITDA ύψους 37,3 εκατ. ευρώ (προσαρμοσμένα στα 29,7 εκατ. ευρώ).

Σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, όπου το αυξημένο κόστος διαβίωσης επιβαρύνει την καταναλωτική διάθεση και στρέφει ολοένα περισσότερους προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η διοίκηση της Vivartia τονίζει πως παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις. Ο στόχος είναι διττός. Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και διανομής των προϊόντων και η σταδιακή υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου με ορίζοντα μεσο-μακροπρόθεσμο.