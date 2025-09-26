Μέσω Alpha Bank το 25% της ζήτησης για το ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει τη βαθιά εξειδίκευση και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που διατηρεί η Τράπεζα με το επενδυτικό κοινό, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:47

Με ζήτηση-ρεκόρ €1,2 δισ. – τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε ομολογιακή προσφορά στην ελληνική αγορά – ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η 7ετής έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με απόδοση 3,20%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές, με τη συμμετοχή περίπου 16.000 ιδιωτών επενδυτών, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας και της ελληνικής οικονομίας.

Ηγετικός ρόλος της Alpha Bank

Ως Σύμβουλος Έκδοσης, Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος, η Alpha Bank κατέκτησε την πρώτη θέση, προσελκύοντας πάνω από το 25% της συνολικής ζήτησης – τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές. Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει τη βαθιά εξειδίκευση και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που διατηρεί η Τράπεζα με το επενδυτικό κοινό, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία

Οπως αναφέρει η τράπεζα, η επιτυχία αυτή αποτελεί συνέχεια της πολύχρονης συνεργασίας μας με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων, την εισαγωγή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2007, καθώς και την πρώτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου το 2017.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην αιχμή των υποδομών και της ενέργειας

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο καθετοποιημένο όμιλο υποδομών και utilities στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ, που συνεισφέρουν πλέον πάνω από το 50% της λειτουργικής του κερδοφορίας. Στο εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη παραχώρηση στην ελληνική ιστορία (Αττική Οδός), η αναμενόμενη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας.

Η νέα ομολογιακή έκδοση θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της εταιρείας και θα στηρίξει την υλοποίηση των φιλόδοξων επενδυτικών της σχεδίων.

 

