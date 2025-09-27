Παράθυρο για έξτρα μέρισμα από την AS Company

Μετά τη μεγάλη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων που σημείωσε η AS Company το πρώτο φετινό εξάμηνο, η διοίκηση της εισηγμένης -όπως ανέφερε στο πλαίσιο του χθεσινού conference call προς τους αναλυτές- ανέβασε τον πήχη των εκτιμήσεών της για το σύνολο του έτους, ενώ παράλληλα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πρόσθετης χρηματικής διανομής μέσα στους επόμενους μήνες.

Η ΑS Company σημείωσε στο α’ εξάμηνο αύξηση κύκλου εργασιών κατά 32,7%, άνοδο EBITDA από το 1,8 στα 2,477 εκατ. ευρώ (παρά την έκτακτη φετινή επιβάρυνση με ποσό 280 χιλ. ευρώ), ενώ η καθαρή κερδοφορία υποχώρησε από το 1,5 στο 1,425 εκατ. ευρώ λόγω της απόδοσης που είχε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Η διοίκηση της ΑS Company αναφέρθηκε σε μια σειρά εξελίξεων που φαίνεται να επηρεάσουν θετικά την πορεία του δεύτερου φετινού εξαμήνου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

Η αύξηση των πωλήσεων στο σύνολο του έτους θα ξεπεράσει σε σημαντικό βαθμό τον αρχικό στόχο του +10% (επικρατεί συντηρητική τοποθέτηση λόγω της υψηλής εποχικότητας του τελευταίου τριμήνου).

στο σύνολο του έτους θα ξεπεράσει σε σημαντικό βαθμό τον αρχικό στόχο του +10% (επικρατεί συντηρητική τοποθέτηση λόγω της υψηλής εποχικότητας του τελευταίου τριμήνου). Οι ζημιές στις οποίες υποχρεώθηκε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας (διαθέσιμα, συν ομόλογα, συν επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 23,5 εκατ. ευρώ) έχουν ανακτηθεί στο οκτάμηνο.

στο οκτάμηνο. Τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση του ακινήτου στην Κρήτη θα εγγραφούν στις λογιστικές καταστάσεις του δευτέρου εξαμήνου.

θα εγγραφούν στις λογιστικές καταστάσεις του δευτέρου εξαμήνου. Η εταιρεία θα ωφεληθεί στο δεύτερο μισό της χρονιάς από την πτώση των ναύλων.

Τέλος, η διοίκηση της εισηγμένης απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των αναλυτών, σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι: