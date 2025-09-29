Στρατηγική συμφωνία των BEST WESTERN γραφείων Ελλάδας και Ιταλίας

Η BWH Hotels Southeastern Europe, που εδρεύει στην Αθήνα, και η BWH Hotels Italy & Malta, που εδρεύει στο Μιλάνο, υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνία σύμπραξης.

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, με την πρωτοποριακή αυτή συμφωνία δημιουργήθηκε ο νέος φορέας BWH Hotels Italy & South-Εast Europe που έχει κάτω από την ομπρέλα του περισσότερα από 200 ξενοδοχεία με 14.000 δωμάτια, τα οποία λειτουργούν σε περισσότερους από 110 προορισμούς 15 διαφορετικών και σημαντικών κρατών- αγορών φέροντας κάποιο από τα 18 δημοφιλή σήματα της BWH Hotels.

Διατηρώντας την επιχειρησιακή τους δυναμική, τα δύο γραφεία της BWΗ Hotels Italy & South-Εast Europe, σε Αθήνα και Μιλάνο, θα συνεχίσουν την λειτουργία τους για την υλοποίηση του κοινού πλέον επιχειρησιακού πλάνου, με στόχο την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου και πρόσθετων υπηρεσιών για τα ξενοδοχεία – μέλη, υφιστάμενα και εν δυνάμει, με στοχοπροσήλωση στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Τα 100 εξειδικευμένα στελέχη που είναι πλέον ενταγμένα στο δυναμικό του νέου φορέα συντονίζουν τις δράσεις τους προς τα ξενοδοχεία-μέλη σε καίριους τομείς της ενιαίας στρατηγικής όπως ενδεικτικά: Brand Positioning, Διεθνής Προβολή, Revenue Management, Πωλήσεις, Marketing, Εκπαίδευση Προσωπικού, Πιστοποίηση ποιότητας και Πρακτικές Βιωσιμότητας.

Η καθοριστική αυτή εξέλιξη, που συμπίπτει χρονικά με τα 35 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του ελληνικού γραφείου, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής και την αναβάθμιση συνολικά της τουριστικής αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως άλλωστε επεσήμανε στις δηλώσεις της η επί 35 χρόνια Πρόεδρος και CEO της BWH Hotels Southeastern Europe, κυρία Κάρολ Μάρριοττ «Αυτή η σύμπραξη μας κάνει μεγαλύτερους και ισχυρότερους και μας επιτρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες για διεθνή προβολή, υψηλότερα έσοδα ενισχύοντας την υποστήριξη στα μέλη μας.

Είναι το σημαντικότερο επίτευγμα της εταιρείας μας και ένα τέλειο ορόσημο για τον εορτασμό των 35 χρόνων της επιτυχημένης παρουσίας της Best Western στην Ελλάδα και με αυτή την αφορμή θέλω να ευχαριστήσω τους ξενοδόχους -μέλη μας που μας εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια και που συνέβαλλαν σε αυτή την επιτυχία».