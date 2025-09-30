Το πρώτο κατάστημα νέας γενιάς χωρίς ταμεία και προσωπικό

Σε ανατροπή των μέχρι σήμερα κανόνων στην αγορά του retail προχωρά η Motor Oil, φέρνοντας στην Ελλάδα το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο mini market χωρίς ταμείο και προσωπικό, το οποίο θα είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο.

Αλλάζοντας όλα όσα ξέραμε για το retail και εγκαταλείποντας τη παραδοσιακή λογική των καταστημάτων λιανικής, το SmartShop της Νέας Σμύρνης, θα λειτουργεί μέχρι τις 11 το βράδυ με προσωπικό και από εκείνη την ώρα και μετά θα μετατρέπεται σε ένα πλήρως αυτόνομο σημείο πώλησης χωρίς υπαλλήλους, όπου τα πάντα θα γίνονται ψηφιακά.

Στη πράξη το κατάστημα ακολουθεί τη φιλοσοφία των σημείων πώλησης της αλυσίδας «Amazon Go», όπως αυτά στις ΗΠΑ και στη Μ. Βρετανία, όπου ο πελάτης, έχοντας καταχωρίσει τα στοιχεία της κάρτας του, μπορεί να αγοράζει το προϊόν και να χρεώνεται αυτόματα, χωρίς την ύπαρξη ταμείων.

Στην είσοδο του SmartShop, σκανάρει την πιστωτική του κάρτα, χρεώνεται με 3 ευρώ και αφού καταχωρήσει το email του και ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, η πόρτα του καταστήματος ξεκλειδώνει. Τα προϊόντα που βάζει στο καλάθι του αναγνωρίζονται μέσω πολλαπλών καμερών στην οροφή που λειτουργούν με τεχνολογία ΑΙ και computer vision και η χρέωση γίνεται αυτόματα. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να σκανάρει τα προϊόντα ή να περάσει από κάποιο ταμείο.

Κατά την έξοδο από το κατάστημα, που βρίσκεται στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Σμύρνη, αφαιρείται από τη κάρτα του το ποσό που αντιστοιχεί στα προϊόντα που αγόρασε, ενώ εάν δεν επιθυμεί κάποιο εξ αυτών μπορεί να το επανατοποθετήσει στο ράφι, χωρίς να χρεώνεται. Τα 3 ευρώ που του παρακρατήθηκαν κατά την είσοδό του στο κατάστημα, του επιστρέφονται αυτόματα στη κάρτα του αν δεν προβεί σε αγορές ή διαφορετικά ενσωματώνεται στο τελικό ποσό.

Το κατάστημα, όπως εξήγησε χθες κατά την επίσημη παρουσίαση του SmartShop, ο Λευτέρης Γιαννακουδάκης, γενικός διευθυντής της Core Innovations, θυγατρικής της Motor Oil, διαθέτει περίπου 2.500 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων, με δυνατότητα επέκτασης έως και τους 2.800: Από σνακ, αναψυκτικά, ποτά και προϊόντα ψυγείου, μέχρι μια πλειάδα ειδών πρώτης ανάγκης και με τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως σημείο παραλαβής παραγγελιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Core Innovations, συνδυάζοντας τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο της λιανικής.

«Στη πράξη ο πελάτης παραμένει στο κατάστημα κατά μέσο όρο 2,1 λεπτά, όπως έχει δείξει η εδώ και ένα μήνα πιλοτική λειτουργία του SmartShop, σύμφωνα με τον κ. Γιαννακουδάκη, που κάνει λόγο για μια νέα αγοραστική εμπειρία, χωρίς ουρές, ταμεία και περιορισμούς ωραρίου.

Το πρώτο βήμα μιας σειράς καταστημάτων

Το κατάστημα της Νέας Σμύρνης αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σειράς σημείων πώλησης νέας γενιάς τα οποία σχεδιάζει να αναπτύξει σταδιακά τα επόμενα χρόνια η Core Innovations, μόνη της ή μέσω franchise.

Σήμερα, η θυγατρική της Motor Oil διαθέτει ένα δίκτυο 28 φυσικών καταστημάτων, που λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες και θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα «κουμπώσει» η νέα τεχνολογία SmartShop, η οποία χρειάστηκε πάνω από 1,5 χρόνο δοκιμών προκειμένου να τελειοποιηθεί.

Στη πράξη, πρόκειται για μια τεχνολογία που μπορεί να αναγνωρίζει ακόμη και την περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης αλλάζει γνώμη και επιστρέφει το προϊόν πίσω στο ράφι, όποτε η χρέωση ακυρώνεται αυτόματα. Ένας συνδυασμός εικόνας και ταυτοποίησης μέσω barcode, εντοπίζει το προϊόν ακόμη και αν αυτό τοποθετηθεί σε σημείο διαφορετικό από εκείνο της αρχικής του θέσης. Και ακριβώς με τη χρήση της ΑΙ, το σύστημα αναγνωρίζει όχι μόνο το μοναδικό κωδικό κάθε προϊόντος και το σημείο τοποθέτησής του, αλλά μέχρι και τις διαστάσεις του. Καθόλου τυχαίο, όπως εξήγησαν τα στελέχη της εταιρείας, ότι μπορεί να αναγνωρίσει ακόμη και ολόκληρη κούτα προϊόντων, μετρώντας - και χρεώνοντας - τον αριθμό των τεμαχίων που αφαιρέθηκαν από αυτήν.

Στο ερώτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, η απάντηση των ανθρώπων της εταιρείας είναι ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί με πλήρη συμμόρφωση προς τον κανονισμό GDPR, δηλαδή χωρίς τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου ή βιομετρικών στοιχείων ή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Το κάδρο συμπληρώνει η τεχνολογία της «δυναμικής μάθησης» (machine learning), η οποία επιτρέπει στο σύστημα SmartShop να βελτιώνεται καθημερινά, να προσαρμόζεται στη συμπεριφορά των καταναλωτών και να βελτιώνει την αποδοτικότητα της λειτουργίας του.