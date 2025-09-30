#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δούρος: Μετατρέψιμο ομολογιακό 2,1 εκατ. για εξόφληση δανείων

Το ποσό θα καλύψει η Cosmos Developments. Βασικοί μέτοχοι δίνουν εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων κυριότητάς τους.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:43

Δούρος: Μετατρέψιμο ομολογιακό 2,1 εκατ. για εξόφληση δανείων

Την Παρασκευή 26.09.2025 το απόγευμα, σε εκτέλεση της από 25.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η εταιρία ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία εξέδωσε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με συμβάσεις κάλυψης και πρωτογενούς διαθέσεως του ομολογιών με την εταιρία COSMOS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ποσού δανείου 2.100.000 €, το οποίο θα διατεθεί για τον αποκλειστικό σκοπό της αναδιάρθρωσης και εξόφλησης των υποχρεώσεων της εκδότριας προς Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης τραπεζικών δανείων.

Σύμφωνα με τους όρους του δανείου εκδόθηκαν 7.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, με δικαίωμα μετατροπής τους από την ομολογιούχο σε ισόποσες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Οι απαιτήσεις της ομολογιούχου εξασφαλίζονται με εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων κυριότητας των μετόχων 1) Θεοδώρου Δούρου του Νικολάου, 2) Αγγελικής Δούρου του Νικολάου, 3) Μαρίνας Δούρου του Νικολάου και 4) Μαρίας και Νικολάου Δούρου του γένους Γεωργίου Χειλά, οι οποίοι μέτοχοι συνέναισαν ως περαιτέρω εξασφάλιση του δανείου αυτού και ενέχυσαν επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που έχουν σήμερα στην κυριότητά τους, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 40,349% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι το συσταθέν ενέχυρο δεν επεκτείνεται και δεν καταλαμβάνει δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από το σύνολο των ενεχυριασμένων μετοχών, ώστε οι ίδιοι οι μέτοχοι να δύνανται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων (Τακτικές ή Έκτακτες) της Εταιρείας και να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από το σύνολο των μετοχών επί των οποίων συστάθηκε ενέχυρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καρέλιας: Εγκρίθηκε ο διορισμός δυο ειδικών διαπραγματευτών

Χτύπημα από την HSBC στο Χρηματιστήριο

Τα έξι «πουλέν» των αναλυτών στο Χρηματιστήριο

Εισηγμένες πληροφορικής: Πέντε λόγοι που θα συντηρήσουν το growth

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο