Δούρος: Μετατρέψιμο ομολογιακό 2,1 εκατ. για εξόφληση δανείων

Την Παρασκευή 26.09.2025 το απόγευμα, σε εκτέλεση της από 25.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η εταιρία ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία εξέδωσε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με συμβάσεις κάλυψης και πρωτογενούς διαθέσεως του ομολογιών με την εταιρία COSMOS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ποσού δανείου 2.100.000 €, το οποίο θα διατεθεί για τον αποκλειστικό σκοπό της αναδιάρθρωσης και εξόφλησης των υποχρεώσεων της εκδότριας προς Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης τραπεζικών δανείων.

Σύμφωνα με τους όρους του δανείου εκδόθηκαν 7.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, με δικαίωμα μετατροπής τους από την ομολογιούχο σε ισόποσες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Οι απαιτήσεις της ομολογιούχου εξασφαλίζονται με εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων κυριότητας των μετόχων 1) Θεοδώρου Δούρου του Νικολάου, 2) Αγγελικής Δούρου του Νικολάου, 3) Μαρίνας Δούρου του Νικολάου και 4) Μαρίας και Νικολάου Δούρου του γένους Γεωργίου Χειλά, οι οποίοι μέτοχοι συνέναισαν ως περαιτέρω εξασφάλιση του δανείου αυτού και ενέχυσαν επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας που έχουν σήμερα στην κυριότητά τους, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 40,349% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι το συσταθέν ενέχυρο δεν επεκτείνεται και δεν καταλαμβάνει δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από το σύνολο των ενεχυριασμένων μετοχών, ώστε οι ίδιοι οι μέτοχοι να δύνανται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων (Τακτικές ή Έκτακτες) της Εταιρείας και να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από το σύνολο των μετοχών επί των οποίων συστάθηκε ενέχυρο.