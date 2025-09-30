Ιλυδα: Αυξημένα κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Στο 1,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Ιλυδας το πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 38,7% από το 1,15 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινώσει πέρυσι.
Σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες καταστάσεις της εισηγμένης, τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου εμφάνισαν άνοδο 59,8% στα 4,5 εκατ. ευρώ, από 2,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 31,68% από τα αντίστοιχα περυσινά.
Οπως επισημαίνει η εταιρεία, η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται:
- Στα έσοδα από τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
- Στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα μέσω μεγάλων έργων πληροφορικής.
- Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας.
Σημαντικά Γεγονότα Α' Εξαμήνου 2025
Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1ο 6μηνο του 2025:
- Έναρξη ανάπτυξης των νέων προϊόντων λογισμικού PharmaTron PLUS, myCosmos BI και myCosmos ΜΟΔΙΠ.
- Ολοκλήρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε μέλη Δ.Σ. και στελέχη, με εισαγωγή 524.000 νέων μετοχών στο Χ.Α.
- Ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου κατά €243.900 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
- Ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Προοπτικές Β' Εξαμήνου 2025
Η ΙΛΥΔΑ παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη):
- Στην εμπορική αξιοποίηση των νέων προϊόντων λογισμικού και στη δραστηριότητα ως Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
- Στην ενίσχυση της παρουσίας της στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
- Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και κρατικών ενισχύσεων για ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής.
- Στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανές μακροοικονομικές προκλήσεις και M & A.