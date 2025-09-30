#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιλυδα: Αυξημένα κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες καταστάσεις της εισηγμένης, τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου εμφάνισαν άνοδο 59,8% στα 4,5 εκατ. ευρώ, από 2,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι προοπτικές για το β' εξάμηνο.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:47

Τελ. Ενημ.: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:04

Στο 1,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Ιλυδας το πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 38,7% από το 1,15 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινώσει πέρυσι. 

Σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες καταστάσεις της εισηγμένης, τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου εμφάνισαν άνοδο 59,8% στα 4,5 εκατ. ευρώ, από 2,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 31,68% από τα αντίστοιχα περυσινά. 

Οπως επισημαίνει η εταιρεία, η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται:

  • Στα έσοδα από τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
  • Στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα μέσω μεγάλων έργων πληροφορικής.
  • Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας.

Σημαντικά Γεγονότα Α' Εξαμήνου 2025

Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1ο 6μηνο του 2025:

  • Έναρξη ανάπτυξης των νέων προϊόντων λογισμικού PharmaTron PLUS, myCosmos BI και myCosmos ΜΟΔΙΠ.
  • Ολοκλήρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε μέλη Δ.Σ. και στελέχη, με εισαγωγή 524.000 νέων μετοχών στο Χ.Α.
  • Ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου κατά €243.900 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
  • Ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Προοπτικές Β' Εξαμήνου 2025

Η ΙΛΥΔΑ παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη):

  • Στην εμπορική αξιοποίηση των νέων προϊόντων λογισμικού και στη δραστηριότητα ως Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
  • Στην ενίσχυση της παρουσίας της στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
  • Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και κρατικών ενισχύσεων για ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής.
  • Στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανές μακροοικονομικές προκλήσεις και M & A.

