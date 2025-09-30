Ιλυδα: Αυξημένα κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Στο 1,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Ιλυδας το πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 38,7% από το 1,15 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινώσει πέρυσι.

Σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες καταστάσεις της εισηγμένης, τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου εμφάνισαν άνοδο 59,8% στα 4,5 εκατ. ευρώ, από 2,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 31,68% από τα αντίστοιχα περυσινά.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία, η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται:

Στα έσοδα από τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα μέσω μεγάλων έργων πληροφορικής.

Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας.

Σημαντικά Γεγονότα Α' Εξαμήνου 2025

Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1ο 6μηνο του 2025:

Έναρξη ανάπτυξης των νέων προϊόντων λογισμικού PharmaTron PLUS, myCosmos BI και myCosmos ΜΟΔΙΠ.

Ολοκλήρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε μέλη Δ.Σ. και στελέχη, με εισαγωγή 524.000 νέων μετοχών στο Χ.Α.

Ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου κατά €243.900 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Προοπτικές Β' Εξαμήνου 2025

Η ΙΛΥΔΑ παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη):