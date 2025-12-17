#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
OpenAI: Συζητά με Amazon για χρηματοδότηση $10 δισ. και χρήση τσιπ Trainium

Τυχόν συμφωνία θα αποτελούσε νίκη για το νεοσύστατο τμήμα ημιαγωγών της Amazon, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να διευρύνει το μερίδιο της στην αγορά ημιαγωγών, όπου κυριαρχεί η Nvidia.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 15:12

Η OpenAI διεξάγει προκαταρκτικές συζητήσεις με την Amazon για να αντλήσει τουλάχιστον $10 δισ. από την εταιρεία λιανεμπορίου και να της επιτραπεί να χρησιμοποιεί τα τσιπ της (Trainium), όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρα από τα οικονομικά οφέλη για την OpenAI, (η οποία εφόσον κλείσει το deal θα αποτιμάται πλέον σε περισσότερα από $500 δισ.), τυχόν συμφωνία αυτού του είδους ανάμεσα στις δύο εταιρείες θα αποτελούσε νίκη για το νεοσύστατο τμήμα ημιαγωγών της Amazon

Σημειώνεται ότι στην αγορά των τσιπ που απαιτούνται για τη δημιουργία πλατφορμών Τεχνητής Νοημοσύνης κυριαρχεί η Nvidia. Ένα deal OpenAI-Amazon ωστόσο, θα μπορούσε να τονώσει την αίγλη των Trainium διευρύνοντας έτσι το μερίδιο της Amazon στην αγορά ημιαγωγών, την ίδια στιγμή που και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις από εκείνες που προσφέρει η Nvidia.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της OpenAI και της Amazon ξεκίνησαν γύρω στον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η OpenAI και η Amazon ενδεχομένως να συνεργαστούν. Τον περασμένο μήνα για παράδειγμα οι δύο φορείς έκλεισαν συμφωνία βάσει της οποίας η Amazon θα παρέχει στην OpenAI υπολογιστική ισχύ cloud αξίας 38 δισ. σε βάθος επτά ετών. 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η OpenAI αποτιμήθηκε τελευταία στα $500 δισ. σε πώληση μετοχών προς εργαζομένους, γεγονός που την τοποθέτησε στιγμιαία πάνω από τη... SpaceX του Έλον Μασκ.

