#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικρή πτώση στη Wall Street υπό τον φόβο του shutdown - Υποχωρεί από τα ρεκόρ ο χρυσός

Metlen: Απέκτησε μετοχές αξίας 708.112 ευρώ ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Οπως προκύπτει από σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε στις 26 Σεπτεμβρίου 15.000 μετοχές της εταιρείας, έναντι 708.112,5 ευρώ.

Metlen: Απέκτησε μετοχές αξίας 708.112 ευρώ ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:28

Σε αγορές μετοχών της Metlen προχώρησε ο πρόεδρος και CEO της εισηγμένης, Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε στις 26 Σεπτεμβρίου 15.000 μετοχές της εταιρείας, έναντι 708.112,5 ευρώ

Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε τις μετοχές σε εύρος τιμών από 47,1 ως 47,3 ευρώ.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Pantelakis: Τιμή-στόχος τα 62 ευρώ για τη Metlen

Berenberg: Πότε θα πιάσει η Metlen το στόχο για EBITDA 2 δισ. ευρώ

Ευ. Μυτιληναίος: Αποτέλεσμα ξεκάθαρου οράματος τα αποτελέσματα εξαμήνου

Berenberg: Ανεβάζει στα 61 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Metlen

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο