Alumil: Αίτηση για υπαγωγή τριών επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο

Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον επενδυτικό νόμο από την εισηγμένη.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:57

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 30η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα

9.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στο υποκατάστημα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (Ιατρού Γωγούση 8 – 56429 Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης).

Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, είκοσι δύο (22) μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.878.115 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,70% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επ’ αυτών: 

  1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή των κάτωθι αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο Ν. 4887/2022, βάσει της εισήγησης του Προέδρου:

α. Επενδυτικό σχέδιο στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, στο Ο.Τ 10 εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακόσιων επτά ευρώ και έξι λεπτών (€15.334.707,06), που αφορά την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας (Καθεστώς Ενισχύσεων "Μεγάλες Επενδύσεις”, με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/11/8/69066/01, Καθεστώς Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα”, με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/07/8/91102/03, Καθεστώς Ενισχύσεων "Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης”, με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/14/8/26054/01), η χρηματοδότηση του οποίου θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία θα καλύψει το 100% του επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4887/2022, ως ισχύει.

β. Επενδυτικό σχέδιο στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, στο Ο.Τ 21 εκτιμώμενου προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (€2.990.390,00) που αφορά την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας (Καθεστώς Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα”, με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/07/8/72350/03, Καθεστώς Ενισχύσεων "Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης”, με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/14/8/24595/01), η χρηματοδότηση του οποίου θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία θα καλύψει το 100% του επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4887/2022, ως ισχύει.

γ. Επενδυτικό σχέδιο που αφορά στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού δέκα εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (€10.064.981,30 €) που αφορά την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας (Καθεστώς Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα”, με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/07/8/36702/03, Καθεστώς Ενισχύσεων "Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης”, με Κωδικό Φακέλου: ΠΡ/14/8/78587/01), η χρηματοδότηση του οποίου θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία θα καλύψει το 100% του επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4887/2022, ως ισχύει.

  1. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Α.Μ.ΕΛΤΕ 007, Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

121548701000) για την παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 154Γ του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Η αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας, θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

