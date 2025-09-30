ΑΜΒΥΞ: Με πωλήσεις ύψους €120,3 εκατ. ολοκλήρωσε το 2024

Το 2024 αποτέλεσε για την ΑΜΒΥΞ χρονιά αυξημένων προκλήσεων, τόσο διεθνώς όσο και στην ελληνική αγορά. Όπως τονίζει η εταιρεία, η παγκόσμια επιβράδυνση στην κατηγορία των premium ποτών, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις, επηρέασε σημαντικά την καταναλωτική ζήτηση. Παράλληλα, η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και η επιφυλακτικότητα του Έλληνα καταναλωτή διαμόρφωσαν ένα απαιτητικό εγχώριο περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΜΒΥΞ κατέγραψε συνολικές πωλήσεις ύψους 120,3 εκατ. ευρώ, καθαρές πωλήσεις 86,3 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ. Διατηρώντας την υγιή της χρηματοοικονομική βάση, η εταιρεία παρουσίασε για ακόμα μια χρονιά ισχυρή εικόνα στον ισολογισμό, με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα που υπερκαλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτονται κατά 2 φορές από τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2024 αποτέλεσε επίσης έτος στρατηγικής προσαρμογής, με στοχευμένες ενέργειες για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση του χαρτοφυλακίου, εστιάζοντας στην ποιότητα, τη διαφοροποίηση και τη διαρκή ενίσχυση των συνεργασιών της με κορυφαίους διεθνείς και ελληνικούς οίκους, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά.