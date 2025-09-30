#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εσοδα 142,8 εκατ. ευρώ για την Ιατρικό Αθηνών

Βύθιση κερδών στο 1,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Οριακή άνοδος στον κύκλο εργασιών.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:34

Τα οικονομικά μεγέθη της Ιατρικό Αθηνών καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης. Σε ενοποιημένη βάση:

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €142.803 χιλ., έναντι €141.730 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,76%.
  • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €17.105 χιλ., μειωμένα κατά 31,59%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2024, το οποίο ανήλθε σε €25.005 χιλ.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1.212 χιλ., έναντι €7.741 χιλ. το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 84,34%.
  • Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 3.515 άτομα, έναντι 3.342 άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,18%.

Σε εταιρική βάση:

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €140.716 χιλ. έναντι €139.560 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,83%.
  • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €12.544 χιλ., μειωμένα κατά 40,54% σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2024, το οποίο ανήλθε σε €21.095 χιλ.
  • Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €(1.795) χιλ. έναντι €24.090 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2024, μειωμένα κατά 107,45%.
  • Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 3.284 άτομα έναντι 3.230 άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,67%.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

