#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Mega-επένδυση και στόχος τζίρος 570 εκατ. ευρώ από Νιτσιάκο

Η απόκτηση των εγκαταστάσεων της ΒΙΚΗ. Ποιο το πλάνο της διοίκησης για το μέλλον και τι απαντά στα σενάρια πώλησης ή εισόδου στρατηγικού επενδυτή.

Mega-επένδυση και στόχος τζίρος 570 εκατ. ευρώ από Νιτσιάκο

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 09:08

Στην Ήπειρο, μια περιφέρεια που παραδοσιακά τροφοδοτεί την Ελλάδα με φέτα, γιαούρτι, εμφιαλωμένο νερό και κοτόπουλο, τρία αδέλφια κάτω των πενήντα ετών, η δεύτερη γενιά της Νιτσιάκου, έχουν καταφέρει να καταρρίψουν ένα ορόσημο που λίγες εταιρείες στην Ελλάδα το έχουν επιτύχει.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από τον πατέρα τους, πέρασε πέρυσι το κατώφλι του μισού δισ. ευρώ τζίρου. Οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 523 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 43,5 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός στα 55 εκατ. ευρώ. Ο πήχης για τη φετινή χρονιά έχει μπει ακόμη ψηλότερα, στα 570 εκατ. ευρώ, και θα ήταν πιο πάνω αν υπήρχε η παραγωγική δυναμικότητα.

Για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή της, επενδύει 167 εκατ. ευρώ, με κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, με αιχμή το νέο πτηνοσφαγείο στα Ιωάννινα (σχεδόν 100 εκατ. ευρώ), που θα επεξεργάζεται 15.000 κοτόπουλα/ώρα.

Παρά τις φήμες για πιθανή πώληση ή είσοδο στρατηγικού επενδυτή, που φούντωσαν μετά και τη δημιουργία τριών holding εταιρειών από τα αδέλφια, η διοίκηση είναι κατηγορηματική. Ο CEO της, Κώστας Νιτσιάκος, διέψευσε, απαντώντας σε ερωτήσεις του Euro2day.gr ότι υπάρχει ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας, και εισόδου στρατηγικού επενδυτή. Για το τελευταίο μάλιστα είπε όχι τώρα που η εταιρεία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.

Μάλιστα πριν από λίγο διάστημα απέκτησε το σήμα και τις εγκαταστάσεις της άλλοτε βιομηχανίας ΒΙΚΗ. Η Νιτσιάκος έχει τοποθετήσει το στοίχημά της σε τρεις πυλώνες. Το κοτόπουλο, που παραμένει το 40% του τζίρου και αντιπροσωπεύει το 31% της εγχώριας παραγωγής, τις ζωοτροφές, ένα στρατηγικό τομέα και το μοσχαρίσιο κρέας που αν και μόλις 5%-6% του τζίρου, λειτουργεί ως προϊόν διαφοροποίησης, πωλούμενο αποκλειστικά από την ΑΒ Βασιλόπουλος.

Το 2024 οι πωλήσεις μοσχαρίσιου κρέατος μέσω ΑΒ ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ, φέτος εκτιμώνται στα 14 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Γλάρος του Σκλαβενίτη επενδύει 100 εκατ. στα έτοιμα γεύματα

Χαμηλές πτήσεις για τη Lactalis στην Ελλάδα

Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων που τα έβαλαν με την PepsiCo

Vivartia: Ο τζίρος του 1 δισ. ευρώ και τα πωλητήρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο