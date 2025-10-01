Mega-επένδυση και στόχος τζίρος 570 εκατ. ευρώ από Νιτσιάκο

Στην Ήπειρο, μια περιφέρεια που παραδοσιακά τροφοδοτεί την Ελλάδα με φέτα, γιαούρτι, εμφιαλωμένο νερό και κοτόπουλο, τρία αδέλφια κάτω των πενήντα ετών, η δεύτερη γενιά της Νιτσιάκου, έχουν καταφέρει να καταρρίψουν ένα ορόσημο που λίγες εταιρείες στην Ελλάδα το έχουν επιτύχει.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από τον πατέρα τους, πέρασε πέρυσι το κατώφλι του μισού δισ. ευρώ τζίρου. Οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 523 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 43,5 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός στα 55 εκατ. ευρώ. Ο πήχης για τη φετινή χρονιά έχει μπει ακόμη ψηλότερα, στα 570 εκατ. ευρώ, και θα ήταν πιο πάνω αν υπήρχε η παραγωγική δυναμικότητα.

Για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή της, επενδύει 167 εκατ. ευρώ, με κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, με αιχμή το νέο πτηνοσφαγείο στα Ιωάννινα (σχεδόν 100 εκατ. ευρώ), που θα επεξεργάζεται 15.000 κοτόπουλα/ώρα.

Παρά τις φήμες για πιθανή πώληση ή είσοδο στρατηγικού επενδυτή, που φούντωσαν μετά και τη δημιουργία τριών holding εταιρειών από τα αδέλφια, η διοίκηση είναι κατηγορηματική. Ο CEO της, Κώστας Νιτσιάκος, διέψευσε, απαντώντας σε ερωτήσεις του Euro2day.gr ότι υπάρχει ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας, και εισόδου στρατηγικού επενδυτή. Για το τελευταίο μάλιστα είπε όχι τώρα που η εταιρεία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.

Μάλιστα πριν από λίγο διάστημα απέκτησε το σήμα και τις εγκαταστάσεις της άλλοτε βιομηχανίας ΒΙΚΗ. Η Νιτσιάκος έχει τοποθετήσει το στοίχημά της σε τρεις πυλώνες. Το κοτόπουλο, που παραμένει το 40% του τζίρου και αντιπροσωπεύει το 31% της εγχώριας παραγωγής, τις ζωοτροφές, ένα στρατηγικό τομέα και το μοσχαρίσιο κρέας που αν και μόλις 5%-6% του τζίρου, λειτουργεί ως προϊόν διαφοροποίησης, πωλούμενο αποκλειστικά από την ΑΒ Βασιλόπουλος.

Το 2024 οι πωλήσεις μοσχαρίσιου κρέατος μέσω ΑΒ ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ, φέτος εκτιμώνται στα 14 εκατ. ευρώ.