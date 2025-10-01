#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εξελέγη η νέα διοικητική επιτροπή του ΣΒΕ

«H ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Εξελέγη η νέα διοικητική επιτροπή του ΣΒΕ

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 14:43

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος εξέλεξε τη νέα διοικητική επιτροπή του.

Στη θέση της προέδρου επανεξελέγη, για δεύτερη θητεία, η Λουκία Σαράντη. «H ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό της, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η σύνθεση της νέας διοικητικής επιτροπής του ΣΒΕ είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκία Σαράντη

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Καφάτος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Κουκούντζος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αικατερίνη Νένδου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανδρέας Δημητρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: Νικόλας Μπακατσέλος

ΕΦΟΡΟΣ: Ιωάννης Τσάρας

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.: Θάνος Τζιρίτης

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος

Μετά την εκλογή της η Λουκία Σαράντη δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους και εύχομαι σε όλα τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε. Ο κύριος στόχος είναι ένας: εξωστρέφεια.

Ο ΣΒΕ θα συνεχίσει δυναμικά να ενισχύει τη φωνή της βιομηχανίας στη χώρα μας και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σταθερού, βιώσιμου και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αποτελεί πλέον εθνική ανάγκη η χώρα μας να υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η Βιομηχανία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, ώστε να προσφέρει όλα όσα μπορεί ως ο πιο δυναμικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας, αλλά και το πιο γερό στήριγμα της κοινωνίας μας».

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΒΕ: Η βιομηχανία κεντρικός πυλώνας του νέου αναπτυξιακού μοντέλου

ΙΟΒΕ: Ήπια επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο

Κάμψη στην ανάκαμψη της ελληνικής μεταποίησης

Διαφορετικές θέσεις σε κυβέρνηση και βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο