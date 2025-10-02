Προς μείωση της συμμετοχής της στην Τράπεζα Κύπρου η ΕΤΥΚ

Προς μείωση της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου, προσανατολίζεται το ταμείο προνοίας της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ).

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Ταμείου Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, αποφασίστηκε η πώληση μέρους του μεριδίου της ΕΤΥΚ στην Τράπεζα Κύπρου, καθώς η συνολική της συμμετοχή φαίνεται να υπερβαίνει το εποπτικό όριο που καθορίζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα ταμεία προνοίας.

Το ταμείο προνοίας της ΕΤΥΚ κατέχει περίπου 21 εκατομμύρια μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, με το μερίδιο να ανέρχεται από τα τέλη του 2024 στο 4,82%. Η ΕΤΥΚ ωστόσο, φαίνεται να κατέχει μετοχές της Τρ. Κύπρου και μέσω άλλων ταμείων της, όπως το ταμείο υγείας.

Με βάση την τιμή της μετοχής της Τρ. Κύπρου, η οποία έκλεισε χθες στα €8,02 το μερίδιο του 4,82% μεταφράζεται σε επένδυση €168 εκατ. η οποία αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 25% του συνολικού ενεργητικού του ταμείου που με βάση τις σημερινές τιμές υπολογίζεται γύρω στα €640 εκατ., επενδυμένο σε ένα εκδότη.

Kατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση φαίνεται να έγινε αναφορά στην ανάγκη μείωσης του ποσοστού, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαριστεί πότε ή με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.