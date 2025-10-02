#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Προς μείωση της συμμετοχής της στην Τράπεζα Κύπρου η ΕΤΥΚ

Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Ταμείου Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, αποφασίστηκε η πώληση μέρους του μεριδίου της ΕΤΥΚ στην Τράπεζα Κύπρου, καθώς η συνολική της συμμετοχή φαίνεται να υπερβαίνει το εποπτικό όριο που καθορίζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας.

Προς μείωση της συμμετοχής της στην Τράπεζα Κύπρου η ΕΤΥΚ

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 09:26

Προς μείωση της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου, προσανατολίζεται το ταμείο προνοίας της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ).

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Ταμείου Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, αποφασίστηκε η πώληση μέρους του μεριδίου της ΕΤΥΚ στην Τράπεζα Κύπρου, καθώς η συνολική της συμμετοχή φαίνεται να υπερβαίνει το εποπτικό όριο που καθορίζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα ταμεία προνοίας.

Το ταμείο προνοίας της ΕΤΥΚ κατέχει περίπου 21 εκατομμύρια μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, με το μερίδιο να ανέρχεται από τα τέλη του 2024 στο 4,82%. Η ΕΤΥΚ ωστόσο, φαίνεται να κατέχει μετοχές της Τρ. Κύπρου και μέσω άλλων ταμείων της, όπως το ταμείο υγείας.

Με βάση την τιμή της μετοχής της Τρ. Κύπρου, η οποία έκλεισε χθες στα €8,02 το μερίδιο του 4,82% μεταφράζεται σε επένδυση €168 εκατ. η οποία αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 25% του συνολικού ενεργητικού του ταμείου που με βάση τις σημερινές τιμές υπολογίζεται γύρω στα €640 εκατ., επενδυμένο σε ένα εκδότη.

Kατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση φαίνεται να έγινε αναφορά στην ανάγκη μείωσης του ποσοστού, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαριστεί πότε ή με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρόστιμα 1,4 εκατ. ευρώ επιβάλλει η Λευκωσία σε Τρ. Κύπρου και Eurobank

Σήμα για ακόμα μεγαλύτερο payout στέλνει η Κύπρου

Real Consulting: Στο 50,849% το ποσοστό του Νίκου Βαρδινογιάννη

Τράπεζα Κύπρου: Επαναγόρασε ομόλογα ύψους 217 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο