Νέα σύμβαση έργου 16,7 εκατ. ευρώ για την ΕΚΤΕΡ

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε €16,7 εκατ. και η διάρκεια κατασκευής έχει ορισθεί σε 670 ημέρες.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 10:35

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης έργου με την εταιρία PRIME HANISMA LTD, η οποία αφορά στην μετατροπή υφιστάμενου βιομηχανικού ακίνητου στον Πειραιά σε συγκρότημα κατοικιών.

Οι αναληφθείσες εργασίες μεταξύ άλλων αφορούν την συνολική αναδιαμόρφωση του χώρου για οικιστική χρήση, την προσθήκη τεσσάρων ορόφων άνωθεν του υπάρχοντος κτίσματος, την κατασκευή πισίνας στον 6ο όροφο του κτηρίου καθώς και την διαμόρφωση του ισογείου για χρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το παρόν έργο έρχεται να εμπλουτίσει το ήδη διευρυμένο χαρτοφυλάκιο κατασκευαστικών έργων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και να επαναεπιβεβαιώσει την εκτεταμένη τεχνογνωσία και εξειδίκευσή της σε κτηριακά έργα.

Με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. διαμορφώνεται πλέον στο επίπεδο των €139,6 εκατ.

