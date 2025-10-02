Χρηματοδότηση €2,8 εκατ. άντλησε η Mind The Hack

Η Mind The Hack, η ελληνική startup κυβερνοασφάλειας, ανακοινώνει την ολοκλήρωση επενδυτικού γύρου ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, που θα επιταχύνει την ανάπτυξη της cloud based πλατφόρμας της, θα ενισχύσει την ομάδα της με σημαντικές προσλήψεις εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει την παρουσία της σε διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της κυβερνοασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αυτή η στρατηγική επένδυση, με lead investor τον όμιλο Deep Capital Group του επιχειρηματία και συνιδρυτή της Kaizen Gaming Δημήτρη Μάρη, θα επιταχύνει την αποστολή της Mind The Hack να μετατρέψει την κυβερνοασφάλεια από μια χρονοβόρα διαδικασία σε μια συνεχή, αυτοματοποιημένη και AI-powered υπηρεσία.

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα της εταιρείας μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για ένα τεστ διείσδυσης (penetration test) από εβδομάδες σε ώρες, παρέχοντας παράλληλαπαρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, αυτοματοποιημένη διαχείριση ευπαθειών (vulnerability management) και άμεσες ειδοποιήσεις για νέες απειλές.

Η Mind The Hack, ιδρύθηκε το 2023 από τον Σταύρο Κηρύκο (CEO) και τον Γιώργο Ρακιτζή (CTO), οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα “40 Under 40” του Fortune Greece . Η εταιρεία είναι μέλος του ΣΕΒ, του Elevate Greece και έχει βραβευθεί στα Venture Impact Awards της The Hellenic Initiative. Στους πελάτες της Mind The Hack συγκαταλέγονται κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί σε κλάδους όπως αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες και εθνικές αρχές.

Αξιοποιώντας λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία παραμένει προσανατολισμένη στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο ανθεκτικού ψηφιακού κόσμου για επιχειρήσεις και οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένοντας πάντα ένα βήμα μπροστά από τις απειλές όπως διαρκώς διαμορφώνονται.

Ο Σταύρος Κηρύκος, CEO και συνιδρυτής της MindTheHack, ανέφερε:

«Η επένδυση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην αποστολή μας να κάνουμε την κυβερνοασφάλεια πιο προσιτή, πιο γρήγορη και πιο αποδοτική για κάθε οργανισμό. Με τη στήριξη των νέων επενδυτών μας, μπορούμε να μεγαλώσουμε πιο γρήγορα και να παραμείνουμε στην αιχμή της παγκόσμιας καινοτομίας».

Ο Γιώργος Ρακιτζής, CTO και συνιδρυτής, πρόσθεσε:

«Η τεχνολογία μας εξελίσσεται διαρκώς ώστε να επιτρέπει στους πελάτες μας να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν απειλές σε πραγματικό χρόνο. Η νέα χρηματοδότηση μας δίνει τα μέσα να ενισχύσουμε το R&D και να επεκτείνουμε τη διεθνή μας παρουσία.»