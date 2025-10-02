#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διευκρινήσεις της Ευρώπη Holdings για την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

"Η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο 20/05/2025-30/06/2025 παρατίθεται εκ παραδρομής ως μέρος των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και όχι διακριτά σε ξεχωριστή ενότητα", σημειώνει η εταιρεία.

Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») σε συνέχεια της με αρ. Πρωτ. 2341/2.10.2025 Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την από 14.04.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των €68.338.352,40.

Η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο 20/05/2025-30/06/2025 παρατίθεται εκ παραδρομής ως μέρος των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (ήτοι στη σημείωση 11.Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο) και όχι διακριτά σε ξεχωριστή ενότητα.

Διευκρινίζεται ότι την 30.06.2025 τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια ύψους €2.924.177,91 ήταν κατατεθειμένα σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς ή/και προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας.

Από τις επόμενες οικονομικές εκθέσεις (ήτοι για το έτος 2025), η Εταιρεία θα καταρτίζει την έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως διακριτή ενότητα.

