Παπουτσάνης: Η στρατηγική με στόχο τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ

Οι ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης που σημείωσε η σαπωνοποιία Παπουτσάνης κατά το πρώτο εννεάμηνο προβλέπεται να συνεχιστεί όχι μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, αλλά και στην επόμενη τριετία, με τη διοίκηση της εισηγμένης να αναμένει σημαντική βελτίωση επιδόσεων και στους τέσσερις τομείς που δραστηριοποιείται.
Ειδικότερα, η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας, στο πλαίσιο χθεσινής συνέντευξης τύπου, ανέφερε μεταξύ άλλων:
- Μετά το ισχυρό growth του εννεαμήνου (κύκλος εργασιών από τα 49,6 στα 61 εκατ. ευρώ) το τελευταίο τρίμηνο θα κινηθεί ανάλογα θετικά (το 2024 οι πωλήσεις της Παπουτσάνης είχαν διαμορφωθεί στα 66,2 εκατ. ευρώ).
- Στόχος της εταιρείας είναι έως το 2028, ο κύκλος εργασιών να έχει ξεπεράσει το φράγμα των εκατό εκατ. ευρώ (προϋποθέτει ισχυρό growth την επόμενη τριετία). Η διοίκηση δεν προχώρησε σε πρόβλεψη σχετικά με την πορεία του καθαρού περιθωρίου κέρδους (τόνισε πάντως ότι η κερδοφορία σε απόλυτο αριθμό θα αυξηθεί), λόγω του ότι κάθε μία από τις τέσσερις δραστηριότητες της εταιρείας λειτουργεί μια διαφορετικό περιθώριο κέρδους.
- Έχοντας υλοποιήσει επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία τριετία, για τα επόμενα χρόνια δρομολογούνται ετήσιες επενδύσεις της τάξεως των 4-5 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν θα αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας (η μονάδα της Αυλίδας λειτουργεί με capacity γύρω στο 50%), αλλά κυρίως θα εστιαστούν σε αυτοματισμούς (με τη χρήση και εφαρμογών πληροφορικής, ενώ θα επιχειρηθεί να ενσωματωθούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης) και σε επέκταση αποθηκευτικών χώρων.
- Πρόθεση της διοίκησης είναι να συνεχίσει να ικανοποιεί και στο μέλλον τους μετόχους της με χρηματικές διανομές (φέτος θα μοιράσει συνολικά 0,07 ευρώ ανά μετοχή), ανάλογα με την κερδοφορία που θα επιτυγχάνει, εκτός αν πραγματοποιηθεί εξαγορά άλλης εταιρείας ή αποφασιστεί κάποιο μεγάλο επενδυτικό project.
Όντας η μεγαλύτερη σαπωνοποιία στην Ευρώπη, με συγκριτικά πλεονεκτήματα την πλήρη καθετοποίησή της και τις πολυετείς επενδύσεις σε εξοπλισμούς, αυτοματισμούς και ανθρώπινο δυναμικό, η Παπουτσάνης προσδοκά να αυξήσει τις επιδόσεις της σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται. Ειδικότερα:
- Στα επώνυμα προϊόντα, η εισηγμένη εταιρεία διευρύνει τα μερίδιά της (μια αγορά της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ) και σχεδιάζει την υλοποίηση εξαγωγών σε χώρες όπως οι βαλκανικές και η Ιταλία. Παράλληλα μέσα από το σήμα «Αρκάδι» έχει εισέλθει σε μια πενταπλάσιου μεγέθους αγορά (είδη φροντίδας νοικοκυριού) στην οποία ανεβάζει συνεχώς τις επιδόσεις της (από δύο εκατ. κύκλο εργασιών το 2022, στα τρία εκατ. το 2023 και κοντά στα έξι εκατ. ευρώ φέτος).
- Στο κομμάτι της παραγωγής για τρίτους, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μενέλαος Τασόπουλος σημείωσε πως ήδη διευρύνονται συνεργασίες με υπάρχοντες πελάτες, καθώς και ότι γερμανική παραγωγική μονάδα που σταματά τη δραστηριότητά της συστήνει στους πελάτες της να εξυπηρετούνται στο εξής (από το 2026) από την Παπουτσάνης.
- Στα ξενοδοχειακά προϊόντα, η Παπουτσάνης αποτελεί κορυφαίο και καινοτόμο παραγωγό στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα, συνεχίζει να αναπτύσσει τις εξαγωγές της.
- Στις σαπωνόμαζες, λειτουργεί δίκτυο εξαγωγών σε 35 χώρες, με τον κύκλο εργασιών από το 0,5 εκατ. ευρώ να εκτινάσσεται στα 11,3 εκατ. ευρώ το 2024.