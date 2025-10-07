Παπουτσάνης: Η στρατηγική με στόχο τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ

Οι ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης που σημείωσε η σαπωνοποιία Παπουτσάνης κατά το πρώτο εννεάμηνο προβλέπεται να συνεχιστεί όχι μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, αλλά και στην επόμενη τριετία, με τη διοίκηση της εισηγμένης να αναμένει σημαντική βελτίωση επιδόσεων και στους τέσσερις τομείς που δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας, στο πλαίσιο χθεσινής συνέντευξης τύπου, ανέφερε μεταξύ άλλων:

Μετά το ισχυρό growth του εννεαμήνου (κύκλος εργασιών από τα 49,6 στα 61 εκατ. ευρώ) το τελευταίο τρίμηνο θα κινηθεί ανάλογα θετικά (το 2024 οι πωλήσεις της Παπουτσάνης είχαν διαμορφωθεί στα 66,2 εκατ. ευρώ).

Όντας η μεγαλύτερη σαπωνοποιία στην Ευρώπη, με συγκριτικά πλεονεκτήματα την πλήρη καθετοποίησή της και τις πολυετείς επενδύσεις σε εξοπλισμούς, αυτοματισμούς και ανθρώπινο δυναμικό, η Παπουτσάνης προσδοκά να αυξήσει τις επιδόσεις της σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται. Ειδικότερα: