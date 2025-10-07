Netcompany: Λύση ΙΤ με Τεχνητή Νοημοσύνη για την Ευρωπαϊκή άμυνα

Η Netcompany παρουσιάζει για πρώτη φορά την πλατφόρμα VERÁ, μία καινοτόμο λύση για την Άμυνα και την Ανθεκτικότητα, που ωρίμασε μέσα από πέντε χρόνια στοχευμένων επενδύσεων στην ανάπτυξη digital twin platforms για ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταφορές καθώς και εταιρείες ενέργειας.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, σε μια εποχή όπου η εθνική ασφάλεια δοκιμάζεται όλο και περισσότερο, η ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκρίνεται άμεσα και αποφασιστικά είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Οι σύγχρονες απειλές, από τις κυβερνοεπιθέσεις έως τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθιστούν αναγκαία την ενιαία και σε πραγματικό χρόνο αντίδραση, σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Netcompany δίνει απάντηση με το VERÁ, μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που ενοποιεί και συντονίζει δεδομένα από πολλαπλές πηγές, δημιουργώντας ένα digital twin του οικοσυστήματος Άμυνας και Ανθεκτικότητας, με στόχο να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, προειδοποιήσεις και αναλύσεις για γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

«Έχουμε αναπτύξει μία από τις πιο προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες για την επίβλεψη και τη βελτιστοποίηση σύνθετων οικοσυστημάτων, όπως τα αεροδρόμια, η ενέργεια και τα logistics. Η τεχνολογία αυτή εναρμονίζεται απόλυτα με τις ανάγκες του τομέα της Άμυνας και Ανθεκτικότητας, όπου το real-time monitoring, η ανάλυση δεδομένων, η ενορχήστρωση συστημάτων και η άμεση αντίδραση με τη βοήθεια της Tεχνητής Nοημοσύνης (AI) είναι ζωτικής σημασίας», ανέφερε ο André Rogaczewski, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Netcompany.

Και προσθέτει: «Δεδομένης της πολυπλοκότητας των σημερινών απειλών, τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν όχι μόνο να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, αλλά και να διαφυλάσσουν την ψηφιακή τους αυτονομία, διατηρώντας τον έλεγχο των ψηφιακών τους περιουσιακών στοιχείων. Πρέπει να ενισχύσουμε τις τεχνολογίες που αναπτύσσουμε στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια και τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων μας».

Και καταλήγει ο André Rogaczewski: «Στόχος μας με το VERÁ ήταν να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που προσφέρει συνολική εικόνα σε όλα τα επιχειρησιακά πεδία. Οι σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν περιορίζονται σε πυραύλους, άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η ικανότητα ταχείας αντίδρασης σε κάθε τομέα και διαθέσιμο μέσο είναι κρίσιμης σημασίας. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή της άμυνάς μας».

Το VERÁ ενσωματώνεται εύκολα στα συστήματα των εθνικών υποδομών και επιτρέπει άμεση, συντονισμένη αντίδραση σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, ενισχύοντας την ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύεται από απειλές, όπως ο κυβερνοπόλεμος, οι περιβαλλοντικές καταστροφές και οι εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος Netcompany SEE & EUI δήλωσε από την πλευρά του: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε συμβάλει ενεργά σε project του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, που ενισχύουν την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών και τις αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις κυβερνοασφάλειας. Με το VERÁ, κάνουμε το επόμενο βήμα, συγκεντρώνοντας όλη την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε μια πλατφόρμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για την ευρωπαϊκή Άμυνα και Ανθεκτικότητα. Αυτό είναι το θεμέλιο για μια ασφαλέστερη και τεχνολογικά ανεξάρτητη Ευρώπη».

Σχετικά με το VERÁ

Το VERÁ αξιοποιεί την τεχνολογία και τις αρχές της πλατφόρμας PULSE που δημιουργήθηκε από τη Netcompany και χρησιμοποιείται ήδη σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, κόμβους μεταφορών, επιχειρήσεις ενέργειας και ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές: