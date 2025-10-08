#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Groupama: «Μένουμε Ελλάδα και αναπτυσσόμαστε»

Για τα επόμενα τρία χρόνια, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα επιδιωχθεί να κυμανθεί μεταξύ του 8% και του 9%, ενώ στόχο αποτελεί και η επιστροφή στην κερδοφορία το 2026.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 13:59

Το μήνυμα ότι μένουμε στην Ελλάδα με σκοπό να αναπτυχθούμε τόσο οργανικά όσο και «εξωτερικά» έστειλε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Groupama Hellas, Hassene Feki, συμπληρώνοντας ότι στόχος είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να βρεθεί η εταιρεία στην κορυφαία πεντάδα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς. 

Στο φετινό 9μηνο η παραγωγή της ανέρχεται στο 6% και ανάλογα αναμένεται να εξελιχθεί και το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Για τα επόμενα τρία χρόνια ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα επιδιωχθεί να κυμανθεί μεταξύ του 8% και του 9%, ενώ στόχο αποτελεί και η επιστροφή στην κερδοφορία το 2026. Πέραν αυτών ο νέος CEO της εταιρείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης και με «εξωτερικό» (external) τρόπο, μιλώντας για ενδεχόμενες εξαγορές προσκτήσεις χαρτοφυλακίων ή και συνεργασιών στον χώρο τoυ bankassurance. Ειδικότερα, ο Hassene Feki δεν σχολίασε το ερώτημα για το αν αυτή την περίοδο η εταιρεία συζητά με την Εθνική Τράπεζα για σχετική συνεργασία. 

Η πρόθεση αυτή του γαλλικού ομίλου να παραμένει στην αγορά εστιάζεται στην προσδοκία της Groupama για μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου κατά τα επόμενα χρόνια καθώς και σε ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό που θα εφαρμόσει η εταιρεία.

 

