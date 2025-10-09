Η Uni Systems στη λίστα των Microsoft Fabric Featured Partners

Η Uni Systems συνεχίζει να εξελίσσεται και να ενισχύει τη δυναμική της στον τομέα των advanced analytics ανακοινώνοντας την ένταξή της στο portal των διακεκριμένων συνεργατών Microsoft Fabric (Featured Partners).

Το Microsoft Fabric είναι η επιχειρησιακή πλατφόρμα analytics που παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε πολυάριθμες διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων. Η αποστολή της πλατφόρμας είναι να διευκολύνει τους χρήστες στη μετατροπή ακατέργαστων δεδομένων σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες, παρέχοντας ενιαίο περιβάλλον για τη μεταφορά, την επεξεργασία, την εισαγωγή και τον μετασχηματισμό τους, τη δρομολόγηση συμβάντων και την παραγωγή αναφορών. Περιλαμβάνει, δε, ενσωματωμένες υπηρεσίες όπως Data Engineering, Data Factory, Data Science, Real-Time Intelligence, Data Warehouse και Βάσεις Δεδομένων σε μοντέλο λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS).

Η ομάδα της Uni Systems κατάφερε σύντομα να καλύψει όλες τις προϋποθέσεις γι’ αυτή τη διάκριση, ώστε να είναι σε θέση να ενισχύσει τις δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων των πελατών της, να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων, να καταστήσει δυνατή την εφαρμογή advanced analytics και να επιφέρει αλλαγές σε μοντέλα δεδομένων με αξιοσημείωτη ευκολία.

Τέλος, ως Fabric Featured Partner, η Uni Systems έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη στενή συνεργασία της με τις ομάδες Microsoft Product, Fabric Partner και Customer Acceleration για την ταχύτερη ανάπτυξη λύσεων, την πρόσβαση σε πρώιμες καινοτομίες και την παροχή πρωτοποριακών δυνατοτήτων δεδομένων και analytics στους πελάτες της.