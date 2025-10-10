Εκδήλωση ΕΒΕΑ για startups στις 16 Οκτωβρίου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ), στο πλαίσιο του Startup Greece Week, διοργανώνουν μια ημέρα γεμάτη εκδηλώσεις με εκπαιδευτικά εργαστήρια και pitching sessions σε αναγνωρισμένα VCs στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες startups να κάνουν αίτηση, έως 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 εδώ.

Στη συνέχεια οι νεοφυείς ομάδες/επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ιδέα τους σε τέσσερα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds της Ελλάδας, να λάβουν χρήσιμη ανατροφοδότηση από έμπειρους επενδυτές και να διεκδικήσουν βραβεία που θα αναδείξουν τη δυναμική και τις προοπτικές τους.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος», Αμερικής 8, στην Αθήνα και είναι ανοιχτές στο κοινό.

