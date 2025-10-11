Νέες επενδύσεις από τον όμιλο Καράτζη στον τουρισμό

Στη διερεύνηση ευκαιριών για νέες επενδύσεις στον τουρισμό επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, ο όμιλος Καράτζη, με την κατασκευή ποιοτικών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και την παροχή αντίστοιχα υψηλών υπηρεσιών φιλοξενίας, τη δρομολόγηση επιλεγμένων εξαγορών για την επέκταση των δραστηριοτήτων στα τουριστικά ακίνητα και τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο των αεροπορικών υπηρεσιών να αποτελούν τρεις από τους πυλώνες της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξής του.

Ο πολυσχιδής όμιλος έχει ήδη δρομολογήσει τη ριζική ανακαίνιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Nana Royal, δηλαδή του πρώην Knossos Royal, που απέκτησε από την Aldemar στα τέλη του 2024.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός εμβληματικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με την αναβάθμισή του να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο έτος, έτσι ώστε να λειτουργήσει ανανεωμένο την τουριστική σεζόν του 2026.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η συνολική επένδυση ανακαίνισης αναμένεται να ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ. Με τη συγκεκριμένη επένδυση, ο όμιλος υλοποιεί το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης που έχει εκπονήσει, ενισχύοντας την παρουσία του στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Καράτζη απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2024 από την Aldemar το πρώην Aldemar Knossos, το οποίο απαρτίζεται από το Knossos Royal και το Knossos Villas, έναντι ποσού 80 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η λειτουργία του ξενοδοχείου Knossos Royal υπό το brand Nana αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος του ομίλου για την αύξηση των εσόδων που κατέγραψε ο ξενοδοχειακός τομέας. Σύμφωνα, δε, με την ετήσια οικονομική έκθεση του ομίλου για το 2024, ο ξενοδοχειακός τομέας για το 2025 εκτιμάται ότι θα κλείσει με αυξημένα επίπεδα πωλήσεων λόγω αύξησης τιμών πώλησης του ξενοδοχείου Nana Golden Beach, αλλά και αύξηση ποσοστών πληρότητας του Nana Princess, που εδραιώνεται ως ένα υψηλού επιπέδου luxury hotel στην παγκόσμια αγορά.

Σημειωτέον, ότι το 2024 ολοκληρώθηκε η επένδυση για την κατασκευή 5 βιλών με την επωνυμία Villas Nana Princess σε όμορο ακίνητο του ξενοδοχείου Nana Princess, συνολικού κόστους 5 εκατ. ευρώ η οποία εντάχθηκε επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατά τη χρήση 2024, ο όμιλος απασχόλησε περί τα 437 άτομα ως εποχικούς εργαζομένους στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Στον τομέα της αεροπορικής δραστηριότητας, ο όμιλος μετά την ενσωμάτωση και του τρίτου αεροσκάφους στον στόλο του, εξετάζει και την αγορά τέταρτου αεροσκάφους, καλύπτοντας την υψηλή ζήτηση πτήσεων της αγοράς του private aviation.

Η δραστηριοποίηση στον τουρισμό

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 1985 εγκαινίασε το ιδιόκτητο all-inclusive ξενοδοχείο 5 αστέρων, Nana Beach, δυναμικότητας 1.400 κλινών που βρίσκεται στη Χερσόνησο Κρήτης.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 500 δωμάτια, μπανγκαλόου και σουίτες, ανακαινίστηκε πλήρως στο έτος 2020 και από τη σαιζόν 2021 λανσάρεται με την εμπορική επωνυμία Nana Golden Beach προσφέροντας υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλής ποιότητας.

Εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Nana Sports Center που αποτελείται από 18 γήπεδα τένις υψηλών προδιαγραφών εντός του ξενοδοχείου Nana Golden Beach. Τον Ιούνιο του 2018 ξεκίνησε η δραστηριότητα στο δεύτερο ιδιόκτητο ξενοδοχείο 5 αστέρων της εταιρείας, Nana Princess, το οποίο επίσης βρίσκεται στη Χερσόνησο Ηρακλείου και διαθέτει 102 πολυτελή δωμάτια και σουίτες.

Επιπροσθέτως, την σεζόν 2024 ολοκληρώθηκε η επένδυση 5 βιλών σε όμορο ακίνητο του ξενοδοχείου Nana Princess, που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την πολυτελή παροχή φιλοξενίας. Τον Δεκέμβριο του 2024, η εταιρεία απέκτησε το ξενοδοχείο 5 αστέρων Knossos Royal στην περιοχή του Ανισσαρά Χερσονήσου δυναμικότητας 840 κλινών και 413 δωματίων, μπανγκαλόου και σουιτών. Το ξενοδοχείο αποτελεί το τρίτο ιδιόκτητο της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα του 2024

Αύξηση 7% κατέγραψε ο όμιλος το 2024 σε επίπεδο κύκλου εργασιών, με τις ενοποιημένες πωλήσεις της χρήσης να ανέρχονται σε 130 εκατ. ευρώ, από 122 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Αυξημένες πωλήσεις κατέγραψε ο κλάδος του τουρισμού, ενώ μειωμένες ήταν αυτές του κλάδου της βιομηχανίας. Άνοδο εσόδων κατέγραψε και ο κλάδος των μεταφορών λόγω της ενσωμάτωσης του τρίτου αεροσκάφους της ΠΑΝΕΛΛΕΝΙΚ ΜΟΝ. Α.Ε., καθώς και ο κλάδος της ενέργειας με την έναρξη λειτουργίας των τριών φωτοβολταϊκών πάρκων στη Θεσσαλία.

Σε ό,τι αφορά τον ξενοδοχειακό τομέα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 36 εκατ. ευρώ έναντι 31 εκατ. ευρώ το 2023, παραπέμποντας σε άνοδο 16%.

Τα EBITDA του ομίλου το 2024 ήταν 32,18 εκατ. ευρώ έναντι 32,57 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στον κλάδο της βιομηχανίας.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. ευρώ το 2023, μείωση που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους των δανείων που έχει λάβει ο όμιλος για την υλοποίηση των επενδύσεων του ενεργειακού κλάδου, στη μείωση της κερδοφορίας του βιομηχανικού κλάδου καθώς και στην πρόβλεψη επιστροφής τόκων επιχορήγησης ποσού 3,1 εκατ. ευρώ.