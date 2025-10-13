#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στον έλεγχο Fairfax θα παραμείνει η Grivalia Hospitality

Η απόκτηση του 100% της Eurolife ΑΕΑΖ ανεβάζει το ποσοστό της Eurobank στην Grivalia Hospitality άνω του 50%. Θα υπάρξει μεταβίβαση GH πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής για Eurolife.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 10:45

H απόκτηση του 100% της Eurolife AEAZ (Ζωής) από την Eurobank βάσει του term sheet που ανακοινώθηκε το πρωί οδηγεί σε σημαντική διεύρυνση της μετοχικής θέσης που θα έχει η τράπεζα στην Grivalia Hospitality. Και αυτό επειδή η Eurolife ΑΕΑΖ κατέχει το 47,87% της Grivalia Hospitality, ενώ η ίδια η Eurobank κατέχει απευθείας ποσοστό χαμηλότερο του 10%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει μεταβίβαση μέρους του ποσοστού της Grivalia Hospitality από πλευράς Eurobank/ Eurolife ΑΕΑΖ σε άλλες εταιρείες του ομίλου Fairfax, στο πλαίσιο της συναλλαγής μεταβίβασης του 80% της Eurolife ΑΕΑΖ στην τράπεζα.

Βάσει της συμφωνίας μετόχων που υπογράφηκε στις 24 Μαρτίου 2022 μεταξύ Eurobank, Grivalia, Fairfax, εφόσον η Eurobank πωλήσει όλες τις μετοχές που κατέχει στην Grivalia Hospitality θα λάβει από την τελευταία μέσω μερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ειδική διανομή ποσού 11,6 εκατ. ευρώ.

 

