Στον έλεγχο Fairfax θα παραμείνει η Grivalia Hospitality

H απόκτηση του 100% της Eurolife AEAZ (Ζωής) από την Eurobank βάσει του term sheet που ανακοινώθηκε το πρωί οδηγεί σε σημαντική διεύρυνση της μετοχικής θέσης που θα έχει η τράπεζα στην Grivalia Hospitality. Και αυτό επειδή η Eurolife ΑΕΑΖ κατέχει το 47,87% της Grivalia Hospitality, ενώ η ίδια η Eurobank κατέχει απευθείας ποσοστό χαμηλότερο του 10%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει μεταβίβαση μέρους του ποσοστού της Grivalia Hospitality από πλευράς Eurobank/ Eurolife ΑΕΑΖ σε άλλες εταιρείες του ομίλου Fairfax, στο πλαίσιο της συναλλαγής μεταβίβασης του 80% της Eurolife ΑΕΑΖ στην τράπεζα.

Βάσει της συμφωνίας μετόχων που υπογράφηκε στις 24 Μαρτίου 2022 μεταξύ Eurobank, Grivalia, Fairfax, εφόσον η Eurobank πωλήσει όλες τις μετοχές που κατέχει στην Grivalia Hospitality θα λάβει από την τελευταία μέσω μερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ειδική διανομή ποσού 11,6 εκατ. ευρώ.