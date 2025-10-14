Ενα βήμα πιο κοντά το mega project Κούλσον με Four Seasons στο Πόρτο Χέλι

Σε τροχιά αδειοδοτικής ωρίμανσης βρίσκεται το project του Ιρλανδού κροίσου Πολ Κούλσον στο Πόρτο Χέλι, με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο επί της ουσίας εγκρίνει την ανάπτυξη του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος που σχεδιάζεται στη θέση Χηνίτσα, να σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου σταδίου για την πορεία του έργου.

Φορέας ανάπτυξης του έργου είναι η Hinitsa Bay Holdings Moνοπρόσωπη Α.Ε., πρόεδρος της οποίας είναι ο Πολ Κούλσον και στην οποία συμμετέχει και ο επιχειρηματίας Άρης Γούτος.

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, δυναμικότητας 607 κλινών, θα αναπτυχθεί σε μία έκταση 642 στρεμμάτων και θα χωρίζεται σε τρεις ζώνες.

Στην α’ ζώνη, αυτή με το ξενοδοχείο και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, θα αναπτυχθούν το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα 5 αστέρων, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους διαμονής (δωμάτια, bungalows), χώρους εστίασης, αναψυχής, γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδότοπο, καταστήματα, ελικοδρόμιο και χώρους στάθμευσης.

Στη συγκεκριμένη ζώνη επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ειδικών τουριστικών υποδομών, όπως κέντρο ιαματικού τουρισμού, κέντρο αναζωογόνησης (spa), κέντρο θαλασσοθεραπείας και συνεδριακό κέντρο.

Στη β’ ζώνη χωροθετούνται οι επιμέρους τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση, ενώ στη γ’ ζώνη, έκτασης 185 στρεμμάτων, απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπεται η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, περιπάτων, μετά από έγκριση από την αρμόδια δασική αρχή.

Σημειωτέον ότι ο υφιστάμενος αεροδιάδρομος, μέρος του παλιού ιδιωτικού αεροδρομίου του Τάσου Αλεξίου, «θα απομακρυνθεί υποχρεωτικά», όπως αναφέρεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Η δόμηση

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης του έργου ορίζεται σε 0,07, με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση τα 43 περίπου στρέμματα, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης είναι στο 20%.

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος εντός ζώνης 200 μέτρων από το όριο της ακτής ορίζεται στα 7,5 μέτρα και πέραν της ζώνης των 200 μέτρων από το όριο της ακτής ορίζεται στα 10,5 μέτρα. Επιπλέον «επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2 μέτρα, επιπλέον του ανωτέρω μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η προσαύξηση της προβλεπόμενης δόμησης επιτρέπεται κατά 0,02, αποκλειστικά και μόνο για την κατασκευή των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.

Στο Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φέρει τον τίτλο «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση σύνθετου τουριστικού καταλύματος στη θέση Χηνίτσα στο Πόρτο Χέλι του Δήμου Ερμιονίδας νομού Αργολίδας, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και περιβαλλοντική έγκριση αυτού», καθορίζονται ειδικότερα όρια γραμμών δόμησης ως εξής: Από τα όρια των δασικών εκτάσεων στα 10 μέτρα, από τα όρια του ακινήτου του ΣΤΚ και από υφιστάμενες οδούς στα 10 μέτρα και, τέλος, από τη γραμμή αιγιαλού στα 50 μέτρα για την α’ ζώνη και 30 μέτρα για τη β’ ζώνη.

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η τοποθέτηση κτιρίων επί τμημάτων με συνολικό μήκος μέχρι το 20% του συνολικού επί παραλίας προσώπου, μέγιστου ύψους 3,5 μέτρων, μέχρι τη γραμμή παραλίας ή σε απόσταση 10 μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, εφόσον δεν έχει καθορισθεί παραλία. Τα κτίρια αυτά προορίζονται αποκλειστικά για χώρους εστίασης και αναψυχής, αποδυτηρίων, συγκροτημάτων υγιεινής, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών», αναφέρεται.

Η συνολική επιφάνεια δόμησης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής δομούμενης επιφάνειας, ήτοι ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 25.822,80 τ.μ.

Σημειωτέον ότι για τη χρηματοδότηση του έργου, η Hinitsa Bay Holdings Moνοπρόσωπη Α.Ε. θα προχωρήσει στην έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου 64,4 εκατ. ευρώ.

Η έκταση των 642 στρεμμάτων

Στην έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα, το οποίο θα φέρει την υπογραφή της Four Seasons, περιλαμβάνονται σήμερα: α) το 4 αστέρων ξενοδοχείο AKS Hinitsa Bay, κατασκευής του 1972, το οποίο εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται, β) το εγκαταλελειμμένο ιδιωτικό αεροδρόμιο Αλεξίου και η κατοικία του πρώην ιδιοκτήτη, γ) αδόμητες εκτάσεις και δ) εκτάσεις ιδιωτικού δάσους.

Το εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο Αλεξίου αποτελεί το μοναδικό, ίσως, ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα.