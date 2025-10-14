Τα μεγαλεπήβολα σχέδια της ONYX για επένδυση 500 εκατ. στη Χαλκιδική

Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού και αγροτουριστικού θερέτρου στη Σάνη Χαλκιδικής, ύψους 388,1 εκατ. ευρώ, έχει δρομολογήσει η ONYX Τουριστική Α.Ε., οι μετοχές της οποίας πλέον θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το project θα πάρει σάρκα και οστά σε μία έκταση 650 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας, συμφερόντων της οικογένειας Ζησιάδη, με το συνολικό ύψος του, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς γης, να προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους επιτελείς της εισηγμένης.

Ο βασικός μέτοχος και επερχόμενος πρόεδρος της ONYX Φωκίων Ζησιάδης, ο οποίος έχει συνδέσει την επαγγελματική πορεία του με τη Σάνη Α.Ε., που έχει πλέον μετεξελιχθεί στον όμιλο Sani/Ikos, τόνισε στο περιθώριο της μετάταξης της ONYX από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.:

«Πριν από χρόνια μετατρέψαμε έναν βάλτο, που ήταν η Σάνη, σε ένα θαύμα. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, είναι η περιοχή μας, και θα το ξανακάνουμε ακόμη μια φορά, αλλά με άλλους όρους και με άλλες προδιαγραφές. Θα είναι ένα πολύ ανθρώπινο έργο, αρμονικά ενταγμένο στο τοπίο, με πολύ υψηλή ποιότητα, γιατί ως αρχιτέκτονας και ως άνθρωπος πιστεύω ότι η ποιότητα είναι πάνω απ’ όλα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν νομίζω ότι θα θυμίζει Sani Resort, θα προσπαθήσουμε. Το Sani Resort είναι overbuilt τώρα».

Το έργο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, σε έκταση 433 στρεμμάτων θα δημιουργηθεί ένα αγροτουριστικό χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα που θα συνδυάζει υποδομές φιλοξενίας, αγροτική παραγωγή και 68 πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

Στο τουριστικό χωριό προβλέπεται κατά βάση η ανάπτυξη 108 παραθεριστικών κατοικιών προς πώληση, επιφανείας 80-120 τ.μ. εκάστη, που αποτελεί και ένα μέρος του real estate segment της επένδυσης. Επίσης, μεταξύ άλλων θα κατασκευαστούν mini market, φούρνος-café, φαρμακείο, καταστήματα τοπικών προϊόντων, αγροτουριστικά εργαστήρια, εκκλησάκι, υπαίθριο σινεμά/θέατρο και πλατεία εκδηλώσεων, ενώ το 50% της έκτασης θα αποδοθεί στον δήμο ως κοινόχρηστος χώρος.

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, που θα αποτελεί τον κύριο πυρήνα του έργου, θα απαρτίζεται από 428 bungalows και 120 σουίτες. Πιο αναλυτικά, θα αναπτυχθούν 71 blocks δορυφορικών bungalows, επιφάνειας 50-70 τ.μ. και τρία κεντρικά blocks δωματίων με 40 σουίτες, έκτασης 40-60 τ.μ. εκάστη. Σε δεύτερο χρόνο θα αναπτυχθούν 120 βίλες, οι οποίες θα διατεθούν μεν προς πώληση, ωστόσο, θα επανεντάσσονται στο σύστημα κρατήσεων του θερέτρου (rental pool) κατά το μοντέλο που ακολουθείται και σε άλλου υψηλού επιπέδου resorts στην Ελλάδα, όπως στην Costa Navarino και στο Amanzoe.

Στη συγκεκριμένη ζώνη θα αναπτυχθούν καφέ/εστιατόρια, χώροι ευεξίας και spa, αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και πολιτιστικές και αγροτουριστικές υποδομές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ένα εργαστήριο μελισσοκομίας, ένα αποστακτήριο και ένα μουσείο.

«Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας σημαντικός πυλώνας της επένδυσης και είναι αυτός που διαφοροποιεί το έργο. Περιλαμβάνει αυθεντική αγροτική παραγωγή, χωρίς εκτεταμένες κηπευτικές παρεμβάσεις, με εκτεταμένη δεντροφύτευση, με έναν πολύ μεγάλο ελαιώνα και οπωρώνα. Μακάρι να αναπτύξουμε και αμπελώνα», επεσήμαναν κύκλο της ONYX.

Σημειωτέον ότι το σχέδιο της εταιρείας προβλέπει εφαρμογές της υφιστάμενης γεωθερμικής εκμετάλλευσης από πλευράς της ONYX.

«Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός πρότυπου, μικτού χαρακτήρα τουριστικού και αγροτουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών, με στόχο τη διείσδυση στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο του βιώσιμου τουρισμού πολυτελείας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους», αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας για τη μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Η χρηματοδότηση

Το έργο θα αναπτυχθεί με τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Στο πλαίσιο αυτό, η ONYX έχει υποβάλει δύο φακέλους, έναν για ένταξη στις Στρατηγικές Επενδύσεις και έναν για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με επιλέξιμο σκέλος 287,8 εκατ. ευρώ.

Ως προς το σχήμα της χρηματοδότησης του project, το 80%, ήτοι περίπου 230 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από δανεισμό και το υπόλοιπο 20%, δηλαδή περίπου 57 εκατ. ευρώ, από ίδια συμμετοχή μέσω εισφοράς σε είδος ύψους 28,8 εκατ. ευρώ και μέσω Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας. Tο αυτοχρηματοδοτούμενο τμήμα της επένδυσης είναι οι 120 βίλες και οι 108 παραθεριστικές κατοικίες, όπως είπαν πηγές της εταιρείας.

Βάσει χρονοδιαγράμματος, το Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ του project αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τα τρία χρόνια από την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη του έργου κάτω από την ομπρέλα κάποιας διεθνούς αλυσίδας που θα χαρίσει κάποιο από τα brands της στο project.

Από τη Σάνη στη MED και έπειτα στην ONYX

Ο Φωκίων Ζησιάδης, βασικός μέτοχος και επερχόμενος πρόεδρος της ONYX Τουριστική Α.Ε., υπήρξε για περίπου 35 χρόνια βασικός μέτοχος, με ποσοστό 45% της εταιρείας Σάνη Α.Ε., η οποία σήμερα έχει μετεξελιχθεί στον όμιλο Sani/Ikos. Το 2016 ο Φ. Ζησιάδης πούλησε τη συμμετοχή του στη Σάνη Α.Ε.

Επόμενο σταθμό για την οικογένεια Ζησιάδη αποτέλεσε το 2021 η MED ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία ενδυμάτων. Δύο χρόνια αργότερα, το 2023, η οικογένεια απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας, η οποία και εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Τον Οκτώβριο του 2024, μετά τη συγχώνευση της MED με τις ΟΝΥΞ, Green Hope και Αγάνωρ, δημιουργήθηκε η ONYX Τουριστική Α.Ε., η οποία σήμερα αποτιμάται σε 155 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η εταιρεία υλοποιεί πολυεπίπεδη στρατηγική που περιλαμβάνει: την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Χαλκιδικής, με έμφαση στην αυθεντική μεσογειακή εμπειρία και τη βιωσιμότητα. τη σύσταση επιμέρους εταιρικών σχημάτων (SPVs) για την υλοποίηση εξειδικευμένων έργων ανά επιχειρηματικό τομέα (φιλοξενία, real estate, πολιτισμός, αγροδιατροφή, ενέργεια) και τη διατήρηση των παραδοσιακών εμπορικών δραστηριοτήτων μέσω του σήματος MED και της συνεχούς παρουσίας της εταιρείας στον κλάδο της λιανικής ένδυσης.