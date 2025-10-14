One&Only Kéa Island: Δύο διακρίσεις στα Condé Nast Traveler και World Spa Awards 2025

Στο δεύτερο έτος λειτουργίας του, το One&Only Kéa Island απέσπασε δύο κορυφαίες διακρίσεις που το τοποθετούν ανάμεσα στους πιο ξεχωριστούς προορισμούς παγκοσμίως.

Το Condé Nast Traveler ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ετήσιων Readers’ Choice Awards, με το One&Only Kéa Island να αναγνωρίζεται ως ένα από τα «Καλύτερα Resort στον Κόσμο» στην κατηγορία Top Resorts in Greece. Το Condé Nast Traveler έλαβε περισσότερες από 757.000 συμμετοχές από αναγνώστες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, οι οποίοι αξιολόγησαν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των προορισμών που ανυπομονούν να επισκεφθούν ξανά.

«Τα Readers’ Choice Awards, με τη μακρόχρονη και ασύγκριτη παράδοσή τους ως οι πιο σημαντικές και αναγνωρισμένες διακρίσεις στον χώρο των ταξιδιών, παραμένουν το απόλυτο σύμβολο αριστείας και αναγνώρισης στον διεθνή τουριστικό κλάδο», επισημαίνει η εταιρεία.

Το One&Only Spa αναδείχθηκε «World’s Best New Resort Spa 2025» στα φετινά World Spa Awards, τον κορυφαίο θεσμό που τιμά την αριστεία στον χώρο της ευεξίας και της αναζωογόνησης διεθνώς.

«Οι δύο αυτές κορυφαίες διακρίσεις επιβεβαιώνουν το όραμα του One&Only Kéa Island να δημιουργεί μια εμπειρία luxury hospitality που ξεπερνά τα συνηθισμένα – με αυθεντικότητα, διακριτική κομψότητα και απόλυτη σύνδεση με την ενέργεια του Αιγαίου», καταλήγει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.