Μπόνους 300 ευρώ στους εργαζόμενους Σκλαβενίτη και Χαλκιαδάκη

Για μια ακόμη χρονιά η Σκλαβενίτης προχώρησε στην καταβολή bonus 300 ευρώ στους εργαζομένους της. Πηγές με γνώση ανέφεραν στο Euro2day.gr ότι σήμερα έγινε η καταβολή στους 35.300 εργαζόμενους. Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό ύψους 10,6 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα και η αλυσίδα Χαλκιαδάκης, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Κρήτης -σ.σ. το 60% ελέγχεται από τη Σκλαβενίτης-, προχώρησε σε νέα έκτακτη παροχή ύψους 300 ευρώ για καθέναν από τους 1.900 εργαζομένους της, καθώς και τη δημιουργία νέου ομαδικού ασφαλιστηρίου ατυχημάτων, με πλήρη κάλυψη και μηδενική οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους.

Η συνολική αξία των δύο παροχών από τη Χαλκιαδάκης υπερβαίνει τις 770.000 ευρώ, μια επένδυση που η διοίκηση περιγράφει ως «έμπρακτη αναγνώριση της συνέπειας, της ευγένειας και του επαγγελματισμού» των ανθρώπων της εταιρείας.

Το ποσό των 300 ευρώ έχει ήδη κατατεθεί στις κάρτες αγορών των εργαζομένων, ενώ το νέο ασφαλιστήριο, αξίας 224.000 ευρώ ετησίως, τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2025, καλύπτοντας τους εργαζομένους τόσο εντός όσο και εκτός εργασίας.