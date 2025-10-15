#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
easyJet: Νέα δρομολόγια από Μπρίστολ και Άμστερνταμ προς Θεσσαλονίκη

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα. Η εταιρεία επενδύει περεταίρω στην Ελλάδα με τις δύο νέες συνδέσεις από το 2026.

easyJet: Νέα δρομολόγια από Μπρίστολ και Άμστερνταμ προς Θεσσαλονίκη

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 12:59

Η easyJet συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη , επενδύοντας σε νέες συνδέσεις και επιπλέον επιλογές ταξιδιού για τους πελάτες της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε την έναρξη νέων συνδέσεων μεταξύ Άμστερνταμ και Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας στις 29 Μαρτίου 2026, με πτήσεις κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Επιπλέον, η easyJet θα ξεκινήσει το δρομολόγιο από Μπρίστολ προς Θεσσαλονίκη στις 27 Ιουνίου 2026, με πτήσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Αυτές οι νέες συνδέσεις θα αυξήσουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων για ταξιδιώτες από την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα, ενώ θα προσφέρουν στους κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης απευθείας συνδέσεις με νέους προορισμούς.

Αυτά τα νέα δρομολόγια αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον ελληνικό τουρισμό και να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη Θεσσαλονίκη και στην τοπική οικονομία. Με την προσθήκη αυτών των συνδέσεων, το δίκτυο της easyJet στη Θεσσαλονίκη θα επεκταθεί σε 7 προορισμούς σε 5 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία και τώρα Ολλανδία), προσφέροντας αυξημένη προσβασιμότητα τόσο για ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις και τον προγραμματισμό των ιδανικών σας διακοπών, οι πελάτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της easyJet ή την εφαρμογή.

 

