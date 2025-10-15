NN Care App: Ιατρικές υπηρεσίες διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Η NN Hellas παρουσιάζει το NN Care App, ένα καινοτόμο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που παρέχει κάλυψη για άμεση πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο δίκτυο γιατρών και επαγγελματιών υγείας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, απευθείας από το κινητό ή τον υπολογιστή, ενώ προσφέρει δυνατότητα επείγουσας μεταφοράς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες NN Care App απευθύνονται σε όσους αναζητούν ιατρική καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο και ασφάλεια σε κάθε τους στιγμή. Με κόστος από μόλις €29 ετησίως για το ατομικό πρόγραμμα και έκπτωση στο οικογενειακό πακέτο που μπορεί να φτάσει έως και το 30% για κάθε επιπλέον μέλος, η αγορά του προϊόντος πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Αναλυτικότερα, το νέο NN Care App καλύπτει:

Online συνεδρίες με γενικό ιατρό 24/7 (μέσω video ή chat), αλλά και ραντεβού με παιδίατρο, δερματολόγο και διατροφολόγο

με γενικό ιατρό 24/7 (μέσω video ή chat), αλλά και ραντεβού με παιδίατρο, δερματολόγο και διατροφολόγο Υπηρεσία επείγουσας μεταφοράς εντός Ελλάδος με ιατρική συνοδεία σε ατύχημα ή ασθένεια, σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας το οποίο δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού

εντός Ελλάδος με ιατρική συνοδεία σε ατύχημα ή ασθένεια, σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας το οποίο δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού Έκπτωση για κάθε νέο ασφαλιζόμενο, για οικογένειες μέχρι 6 μέλη

για κάθε νέο ασφαλιζόμενο, για οικογένειες μέχρι 6 μέλη Δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης με κόστος 10 ευρώ

Επιπλέον, ο χρήστης έχει πρόσβαση στα βιογραφικά σημειώματα των συμβεβλημένων γιατρών, λαμβάνει υπενθυμίσεις των ραντεβού του, ενώ διατηρείται online φάκελος υγείας για εύκολη παρακολούθηση του ιατρικού του ιστορικού.

«Η NN Hellas, ανταποκρινόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ανθρώπων, πρωτοπορεί και πάλι προτείνοντας ένα προϊόν που προσφέρει προσιτή, αξιόπιστη και άμεση ιατρική φροντίδα, κάθε στιγμή της ζωής τους», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Περισσότερα εδώ.