#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δείτε live

Την αλυσίδα «Παπαγεωργίου» στα Γιάννενα εξαγόρασε η Γαλαξίας

Με την κίνηση αυτή θα αποκτήσει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ήπειρο.

Την αλυσίδα «Παπαγεωργίου» στα Γιάννενα εξαγόρασε η Γαλαξίας

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 10:31

Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε., με το δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», έχοντας μια επιτυχημένη πορεία 55 ετών, ανακοινώνει την εξαγορά της εμβληματικής αλυσίδας «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET», η οποία διαθέτει 6 καταστήματα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Πρόκειται για μια ισχυρή τοπική αλυσίδα με εδραιωμένη πελατεία και παρουσία στο κέντρο της πόλης με ιδιόκτητα καταστήματα που θα εκμισθώσει στην ΠΕΝΤΕ ΑΕ.

Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ από την ίδρυσή της επενδύει αργά, σταθερά και πάντα με αυτοχρηματοδότηση, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα η ΠΕΝΤΕ ΑΕ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ να αποκτήσει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ήπειρο, τοποθετημένο σε καίρια σημεία της πόλης με σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Η εξαγορά αυτή δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για την περιοχή και μία νέα εμπειρία εξυπηρέτησης των καταναλωτών της, ενώ παράλληλα ενισχύει τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε. - ΓΑΛΑΞΙΑΣ δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα καταστήματα «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET», ενώ οι εργαζόμενοι της τελευταίας θα συνεχίσουν να είναι σημαντικοί συνεργάτες στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επένδυση της «Γαλαξίας» στον Ασπρόπυργο

Μασούτης: Μειώνει τιμές έως 15% σε συγκεκριμένα προϊόντα

Kοινή επένδυση $40 δισ. στο ΑΙ από BlackRock, Nvidia, Χ και Microsoft

Τι πρέπει να ξέρετε για τα 2.000 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο