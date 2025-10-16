#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μεταξύ 4,25% - 4,5% το επιτόκιο στο ομόλογο της ΔΕΗ

Κάτω από το αρχικό guidance διαμορφώνεται η τιμολόγηση του «πράσινου» ομολόγου της Επιχείρησης. Στόχος η άντληση τουλάχιστον 775 εκατ. ευρώ από την έκδοση.

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 15:14

Στα επίπεδα του 4,25%-4,5% κινείται σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις το επιτόκιο για το «πράσινο ομόλογο» της ΔΕΗ, η οποία έχει στόχο να συγκεντρώσει κεφάλαια 775 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει στις 3:30 ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώνεται με βάση τα τελευταία στοιχεία (price indication) σε επίπεδα ανάμεσα στο 4,25% και το 4,5%, δηλαδή χαμηλότερα από την αρχική τιμολόγηση που έκανε λόγο για 4,5%-4,9%, όταν η επιχείρηση βγήκε χθες στις αγορές.

Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη την 30ή Μαρτίου 2026.

Ανάλογα με τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν και τα επίπεδα στα οποία θα διαμορφωθεί τελικά το επιτόκιο, η επιχείρηση δεν αποκλείεται να αντλήσει ποσά ακόμη μεγαλύτερα από τα 775 εκατ. ευρώ.

Ως κίνηση, η αναχρηματοδότηση με το νέο «πράσινο» ομόλογο των δύο υφιστάμενων έχει στόχο όχι μόνο να μειώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου, να επεκτείνει τη μέση διάρκεια του χρέους του και να δείξει στις αγορές ότι η ΔEΗ διαθέτει υγιές ESG προφίλ, αλλά και να απελευθερώσει αντίστοιχα κεφάλαια για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν σε όλες τις κατηγορίες των «πράσινων» επενδύσεων του ομίλου, με προτεραιότητα τα 16 πιο εμβληματικά έργα, τα οποία είχε συμπεριλάβει η διοίκηση στην τελευταία παρουσίαση προς τους αναλυτές, δηλαδή στα μεγάλα φωτοβολταϊκά, αιολικά και τις μπαταρίες που κτίζει η ΔEΗ μεταξύ άλλων σε Μακεδονία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Το πού μπορούν να κατευθυνθούν τα κεφάλαια από τα «πράσινα ομόλογα» ορίζει το ίδιο το πλαίσιο που διέπει αυτού του τύπου τις εκδόσεις, με τα ποσά να δεσμεύονται αποκλειστικά για «eligible green projects», όπως ορίζει το Green Financing Framework της εταιρείας που κινείται στις κατευθύνσεις των EU Green Bond Standards.

