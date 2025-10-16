#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πρόκειται για είδη που καλύπτουν βασικές ανάγκες των νοικοκυριών, περιλαμβάνοντας τρόφιμα και προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Μασούτης: Μειώνει τιμές έως 15% σε συγκεκριμένα προϊόντα

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 15:52

Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. με ανακοίνωσή της σημειώνει ότι συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προχωρώντας σε στοχευμένες μειώσεις τιμών έως -15% σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων. Πρόκειται για είδη που καλύπτουν βασικές ανάγκες των νοικοκυριών, περιλαμβάνοντας τρόφιμα και προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Από τους κωδικούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία:

60% αφορά τρόφιμα όπως γαλακτοκομικά, αλλαντικά, προϊόντα κατάψυξης, καφές, δημητριακά, ζυμαρικά, ρύζια/όσπρια, χυμοί/αναψυκτικά

• 40% αφορά μη τρόφιμα όπως προϊόντα για κατοικίδια, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας.

Οι μειώσεις εξειδικεύονται ανά κατηγορία προϊόντων και συμπεριλαμβάνουν περισσότερους από 100 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Mr Grand και Μασούτης Από τον Τόπο μας.

Σε πολλές περιπτώσεις, σημειώνει η αλυσίδα, οι νέες μειώσεις έρχονται προσθετικά (on top) στο ήδη ισχυρό προωθητικό πλάνο της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει πολύ χαμηλές τιμές και προσφορές που συνδυαστικά φτάνουν έως και -50%.

Η εφαρμογή των μειώσεων στα καταστήματα συνοδεύεται από σαφή, ευδιάκριτη σήμανση στα ράφια, ώστε οι καταναλωτές να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν εύκολα τα προϊόντα με μειωμένες τιμές και να είναι πλήρως ενημερωμένοι.

 

