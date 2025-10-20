Ποιους ελληνικούς προορισμούς έχει στο στόχαστρο η Meliá Hotels International

Το αποτύπωμά του στον ελληνικό κλάδο φιλοξενίας φιλοδοξεί να διευρύνει ο ισπανικός όμιλος Meliá Hotels International, με απώτερο στόχο την ανάδειξή του σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην Ελλάδα.

Έχοντας μόλις προσθέσει στο επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό του το INNSiDE Crete Elounda, μία άφιξη που σηματοδοτεί το πρώτο ξενοδοχείο με το brand INNSiDE by Meliá στη χώρας μας, ο ισπανικός όμιλος εστιάζει στην ανάπτυξή του σε προορισμούς όπου έχει ήδη παρουσία, βάζοντας παράλληλα στο κάδρο και νέους.

«Η κύρια εστίασή μας παραμένει στην ενίσχυση της παρουσίας μας σε βασικούς προορισμούς όπου ήδη δραστηριοποιούμαστε, δηλαδή στην Αθήνα, την Κρήτη και τη Ρόδο, ενώ ταυτόχρονα εξετάζουμε ενεργά περιοχές με υψηλό δυναμικό, όπως η Κως, η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Χαλκιδική και το Πόρτο Χέλι.

Κατά την αξιολόγηση νέων έργων, λαμβάνουμε υπόψη παράγοντες όπως η συνολική ελκυστικότητα του προορισμού, η συγκεκριμένη τοποθεσία, τα χαρακτηριστικά του ακινήτου και η στρατηγική εναρμόνιση με τους συνεργάτες και τους επενδυτές μας. Παράλληλα, παραμένουμε ανοιχτοί σε εξαιρετικές ευκαιρίες σε άλλους ανερχόμενους ελληνικούς προορισμούς», επισημαίνει σε συνέντευξή της στο Euro2day.gr η Maria Zarraluqui, Vice President of Development της Meliá Hotels International, που σήμερα μετρά πέντε ξενοδοχεία υπό την ομπρέλα του στην Ελλάδα.

Στόχος, μάλιστα, της αλυσίδας, τα σήματα της οποίας έχουν σήμερα παρουσία σε πάνω από 40 χώρες, είναι η ανάδειξή της σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου φιλοξενίας στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά στρατηγική αγορά για τη Meliá Hotels International. Κατά την επόμενη πενταετία, στοχεύουμε να επεκτείνουμε όλα brands μας στους πιο περιζήτητους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Παρατηρούμε ισχυρές ομοιότητες μεταξύ της ελληνικής αγοράς και της εμπειρίας μας στην Ισπανία, ιδιαίτερα στις Βαλεαρίδες Νήσους, όπου ο όμιλος ξεκίνησε πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες. Με αυτή την προσέγγιση, είμαστε βέβαιοι για την αξία που μπορούμε να προσφέρουμε και πιστεύουμε ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση να γίνουμε ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην Ελλάδα, με σημαντικό αριθμό έργων υπό ανάπτυξη», τονίζει η Maria Zarraluqui.

Νέες αφίξεις

Ως εχέγγυο για την επέκταση του ισπανικού ομίλου στη χώρα μας λειτουργούν οι υψηλές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού και η δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξή του.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, με τον τουρισμό να παρουσιάζει σταθερή και διαρκή ανάπτυξη. Αυτή η συνεπής ζήτηση καθιστά τον κλάδο της φιλοξενίας ολοένα και πιο ελκυστική επενδυτική ευκαιρία. Επιπλέον, η χώρα βρίσκεται σε ισχυρή πορεία οικονομικής ανάκαμψης, με σημαντικές βελτιώσεις υποδομών, όπως οι αναβαθμίσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια και η επέκταση του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρηματικές δραστηριότητες και ανάπτυξη», υπογραμμίζει.

Ειδικά για τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και το προφίλ της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού στον διεθνή χάρτη, η Maria Zarraluqui λέει στη συνέντευξή της: «Ο ελληνικός τουρισμός, όπως και ο παγκόσμιος κλάδος φιλοξενίας, συνεχίζει να παρουσιάζει αξιοσημείωτη δυναμική, τροφοδοτούμενος από συνεχή ζήτηση. Η χώρα προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, όπως συμβαίνει και με άλλες δυναμικές αγορές της Νότιας Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Παρατηρούμε σαφή αύξηση στην ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχείων, την προσφορά δωματίων και στις επενδύσεις, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως ενός από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη».

Η περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου στη χώρα μας, πάντως, δεν αφορά μόνο ένα brand, καθώς, όπως λέει η επικεφαλής της Meliá Hotels International, η Ελλάδα πληροί όλες τις προδιαγραφές για την… απόβαση σε ελληνικούς προορισμούς αρκετών εκ των σημάτων της.

«Διακρίνουμε σημαντικές δυνατότητες για αρκετά από τα brands της Meliá να αναπτυχθούν στην Ελλάδα. Από κάθε τρία νέα ξενοδοχεία που προγραμματίζονται για το 2025 για τον όμιλό μας παγκοσμίως, τα δύο ανήκουν στο luxury portfolio μας, αντανακλώντας τη συνεχή αύξηση της ζήτησης για υψηλού επιπέδου φιλοξενία στη χώρα.

Τελικά, η επιλογή του brand καθορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου -τον προορισμό, την τοποθεσία, τη φύση του ακινήτου και τη συνεργασία μας με τον επενδυτή ή ιδιοκτήτη», εξηγεί η Maria Zarraluqui.

Η στόχευση

Και μπορεί η Ελλάδα να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πλάνου του ισπανικού ομίλου, ωστόσο, η στόχευση των επικεφαλής της Meliá Hotels International για επέκτασή της τα επόμενα χρόνια ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

«Τα επόμενα τρία χρόνια, στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδίου 2025 - 2027, η Meliá Hotels International προχωρά στην πιο φιλόδοξη επέκτασή της έως σήμερα. Στόχος μας είναι η προσθήκη περισσότερων από 8.000 νέων δωματίων κάθε χρόνο, που αντιστοιχεί σε 30 με 40 νέα ξενοδοχεία ετησίως. Αυτές οι προσθήκες, σε συνδυασμό με τα ξενοδοχεία που ήδη βρίσκονται στο pipeline μας, θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε στο ορόσημο των 100.000 δωματίων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η ταχεία αυτή ανάπτυξη θα επικεντρωθεί στους τομείς leisure και bleisure, μέσω μοντέλων Asset-Light, όπως συμφωνίες διαχείρισης και franchise, με ιδιαίτερη έμφαση στις κατηγορίες Premium και Luxury. Η στρατηγική μας θα αξιοποιήσει επίσης τη δύναμη των μακροχρόνιων σχέσεών μας με προτιμώμενους συνεργάτες.

Όσον αφορά τους βασικούς προορισμούς, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον άξονα leisure, εστιάζοντας στη Μεσόγειο, την Καραϊβική και τη Νοτιοανατολική Ασία», καταλήγει η Maria Zarraluqui.

Η τελευταία προσθήκη

Η τελευταία άφιξη της αλυσίδας στην Ελλάδα αφορά το INNSiDE Crete Elounda. Το πρώην Elounda Ilion προστίθεται στο αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels International στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Zeus Hotels, συμφερόντων της οικογένειας Παπακαλιάτη, το οποίο περιλαμβάνει το Sol Marina Beach, το Sol Cosmopolitan, το Affiliated by Meliá Blue Sea Beach και το Meliá Athens.

Έτσι, πλέον, ο ισπανικός όμιλος, που ιδρύθηκε το 1956 στη Μαγιόρκα της Ισπανίας και διαθέτει περισσότερα από 400 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 40 χώρες, μετρά συνολικά τέσσερα ξενοδοχεία σε νησιά και ένα στην Αθήνα.