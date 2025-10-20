#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών εκκινεί η Αβαξ

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14.07.2027.

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών εκκινεί η Αβαξ

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 12:35

H ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.07.2025.

Υπενθυμίζεται ότι το ως άνω Πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς έως 5.000.000 ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με κατώτατη τιμή αγοράς €0,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €5,00 ανά μετοχή.

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14.07.2027.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χτυπά έργα νέας γενιάς η ΑΒΑΞ, στόχος για τζίρο 800 εκατ. ευρώ

ΑΒΑΞ: Σε ιστορικό υψηλό τζίρος και κέρδη στο εξάμηνο

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκινά η Ελλάκτωρ

Πειραιώς: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ως 100 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο