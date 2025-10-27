#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επενδυτική βαθμίδα έδωσε στην Πειραιώς η Fitch

Ο τραπεζικός όμιλος αξιολογείται σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Σταθερές οι προοπτικές. Πώς σχολιάζει την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Επενδυτική βαθμίδα έδωσε στην Πειραιώς η Fitch

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 14:42

Η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία και η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή η «Τράπεζα»), αναβαθμίστηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings («Fitch») στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-» με σταθερές προοπτικές. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς πλέον η Πειραιώς αξιολογείται σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Στο Δελτίο Τύπου του οίκου Fitch, ως βασικοί παράγοντες για την αναβάθμιση επισημαίνονται η ισχυρή θέση της Πειραιώς στην Ελλάδα, το βιώσιμο μακροπρόθεσμα επιχειρηματικό μοντέλο, η σταθερή κερδοφορία, η επιτυχημένη εξυγίανση και αναδιάρθρωση, καθώς και η αυξημένη ψηφιοποίηση.

Η αναμενόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες της Πειραιώς και να βελτιώσει περαιτέρω τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της, σύμφωνα με τον οίκο Fitch.

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Πειραιώς κατά μία βαθμίδα σε «BΒΒ-» από «ΒΒ», και την αξιολόγηση του χρέους μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας Tier 2 της Εταιρείας σε «BB» από «BB-».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χαρτοφυλάκιο NPEs αξίας 250 εκατ. ευρώ πούλησε η Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς: Πρόγραμμα διάθεσης έως 10,7 εκατ. δωρεάν μετοχών σε στελέχη και εργαζομένους

Τιτάν: Αναβαθμίζει τις προοπτικές σε θετικές η Fitch

Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του «Piraeus Startup Accelerator»

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο