Μέχρι σήμερα, έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και τον ειδικά διαμορφωμένο βιωματικό χώρο μάθησης περισσότεροι από 9.000 μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Μπαρμπά Στάθης: Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος «Μικροί Καλλιεργητές»

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 10:42

Τις εκπαιδευτικές της πρωτοβουλίες για τη νέα γενιά παρουσίασε η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σε πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή την έναρξη του νέου προγράμματος «Μικροί Καλλιεργητές», η εταιρεία άνοιξε τις πύλες της στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις που υλοποιεί για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργίας σχολικών λαχανόκηπων «Μικροί Καλλιεργητές», που βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης, έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από τον Μάιο του 2025 σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας και πρόκειται να επεκταθεί σε σχολεία σε όλη την χώρα. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι μαθητές δημιουργούν τον δικό τους σχολικό λαχανόκηπο στον προαύλιο χώρο του σχολείου τους και συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια, με έμφαση στη βιώσιμη αγροδιατροφή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάνε ένα βήμα για την υγιεινή διατροφή», το οποίο πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από την εταιρεία. Μέχρι σήμερα, έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και τον ειδικά διαμορφωμένο βιωματικό χώρο μάθησης περισσότεροι από 9.000 μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Τα παιδιά συμμετέχουν σε δράσεις που αναδεικνύουν τη διατροφική αξία των λαχανικών, εξοικειώνονται με τα στάδια της καλλιεργητικής διαδικασίας και, παράλληλα, ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων.

 

«Στην ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επενδύουμε στα παιδιά και τη νέα γενιά. Μέσα από προγράμματα και δράσεις, καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ενσυναίσθηση, προωθούμε υγιεινές διατροφικές συνήθειες και την αγάπη για τη φύση. Οραματιζόμαστε ένα μέλλον λίγο πιο πράσινο, σε διατροφικές συνήθειες, σε στάση ζωής και γιατί όχι με ένα σχολικό λαχανόκηπο σε κάθε γωνία της Ελλάδας!», δήλωσε η Κατερίνα Μακρίδου-Ωραιοπούλου, διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.

 

