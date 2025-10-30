Μπήκε στο Live Entertainment η Alter Ego Media

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «STAGES NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «STAGES NETWORK»), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του Live Entertainment και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου.

Η STAGES NETWORK δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων, με έμφαση στις θεατρικές και μουσικές παραγωγές, τη διοργάνωση ζωντανών εκδηλώσεων, καθώς και τη διαχείριση καλλιτεχνικών χώρων. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται δέκα ιστορικά θέατρα -Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη-, καθώς και ο σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού Stage Seven, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας άνω των 650.000 θεατών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1) Την 29.10.2025, η Εταιρεία απέκτησε τριάντα τέσσερις (34) κοινές ονομαστικές μετοχές της STAGES NETWORK με αγορά από τη μοναδική μέτοχο αυτής, κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «FAMIST LIMITED» (εφεξής η «Πωλήτρια»), έναντι τιμήματος ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00), καταβλητέο από την Εταιρεία εντός δύο ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ήτοι έως την 31.10.2025.

Την ίδια ημέρα (29.10.2025), η Εταιρεία ανέλαβε υποχρέωση συμμετοχής σε υπέρ το άρτιο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της STAGES NETWORK, ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000,00), με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίστηκε αυθημερόν από τη γενική συνέλευση της εν λόγω εταιρείας, της Πωλήτριας παραιτούμενης από το δικαίωμα προτίμησής της. Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της STAGES NETWORK θα ανέρχεται σε 40% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Το τίμημα της συναλλαγής δύναται να προσαυξηθεί, υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με την επίτευξη της κερδοφορίας (κέρδη προ φόρων) της περιόδου 1η Ιουλίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2027, υπολογιζόμενου βάσει πολλαπλασιαστή Αξία Εταιρείας / Κέρδη προ φόρων ίσου με έξι (6x), με ανώτατο επιπλέον τίμημα ύψους €2.100.000.

2) Περαιτέρω, η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης και απόκτησης από την Πωλήτρια αριθμού μετοχών της STAGES NETWORK που αντιστοιχεί σε επιπλέον ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην εν λόγω εταιρεία. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί από την Εταιρεία από την 1.7.2027 έως την 31.12.2027. Το τίμημα θα καθοριστεί ανάλογα με το ύψος της κερδοφορίας (κέρδη προ φόρων) της STAGES NETWORK για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 30ή Ιουνίου 2027.

3) Σε συνέχεια των ανωτέρω υπό (1) συμφωνιών, η STAGES NETWORK θα ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία, βάσει συμβατικών δεσμεύσεων μεταξύ αυτής και της Πωλήτριας, ως μοναδικών μετόχων της STAGES NETWORK, θα ασκεί έλεγχο επ’ αυτής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 24 και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 10 - Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

4) Η Grant Thornton Business Solutions Α.Ε. (Grant Thornton) διενήργησε ανεξάρτητη αποτίμηση της STAGES NETWORK στο πλαίσιο της Συναλλαγής.

5) Ως χρηματοοικονομικός και φορολογικός σύμβουλος της Εταιρείας για τη Συναλλαγή λειτούργησε η συμβουλευτική εταιρεία «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ως νομική σύμβουλος, η δικηγορική εταιρεία KBVL, μέλος της Deloitte Legal.

6) Οι ως άνω συμφωνίες καταρτίστηκαν προς υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας για επέκταση σε νέες δραστηριότητες.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάχρηση αγοράς και το άρθρο 4.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δηλώσεις Διοίκησης

Ιωάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος ALTER EGO MEDIA: «Η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network σηματοδοτεί την επέκτασή μας στον κλάδο του Live Entertainment, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της μελλοντικής μας ανάπτυξης. Μοιραζόμαστε με τη Stages Network την ίδια προσήλωση στην παραγωγή ποιοτικού πολιτιστικού περιεχομένου και στη διαμόρφωση αναβαθμισμένων εμπειριών ψυχαγωγίας για το κοινό. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας και την επένδυση σε νέες μορφές περιεχομένου και αξιοποίησή του σε πολλαπλές πλατφόρμες».

Διονύσης Παναγιωτάκης - Ιδρυτής, STAGES NETWORK: «Η συνεργασία με την Alter Ego Media αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην πορεία της Stages Network προς την υλοποίηση του οράματός μας: να δημιουργήσουμε έναν ζωντανό κόμβο πολιτισμού, όπου άνθρωποι, δημιουργοί και τεχνολογία συναντιούνται για να δώσουν σε κάθε ιστορία τη σκηνή που της αξίζει. Η συμμετοχή της Alter Ego Media μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα και να προσφέρουμε στο κοινό ακόμη πιο πλούσιες και πρωτοποριακές εμπειρίες».