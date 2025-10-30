#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Galaxy Cosmos Mezz: Ελαβε πληρωμές κουπονιών 1,2 εκατ. τον Οκτώβριο

Η Εταιρεία έχει ενημερώσει το αρχείο με όλες τις οικονομικές πληροφορίες που της έχουν διαβιβαστεί σχετικά με τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 12:04

Βάση της τακτικής ενημέρωσης των επενδυτών, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz PLC (η "Εταιρεία"):

1. Τον Οκτώβριο του 2025, η Εταιρεία έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους €1,2 εκατομμυρίων από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC.

2. Με σκοπό την ενίσχυση των γνωστοποιήσεων προς την αγορά, η Εταιρεία έχει ενημερώσει το αρχείο με όλες τις οικονομικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία σχετικά με τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion (από κοινού οι "Συναλλαγές Τιτλοποίησης"), το οποίο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.galaxycosmosmezz.com.

