Performance: Σύμβαση με ΕΛΑΣ για το λογισμικό Chainalysis Reactor

Η Performance Technologies Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την προμήθεια του λογισμικού Chainalysis Reactor, το οποίο θα αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 200.000 ευρώ.

Το Chainalysis Reactor αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες πλατφόρμες ανάλυσης blockchain παγκοσμίως, προσφέροντας στις αρχές επιβολής του νόμου ισχυρά εργαλεία για την ανίχνευση, διερεύνηση και ανάλυση συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα. Μέσω της χρήσης του λογισμικού, οι αναλυτές μπορούν να χαρτογραφούν δίκτυα παράνομων συναλλαγών, να εντοπίζουν ύποπτες ροές κεφαλαίων και να συσχετίζουν ψηφιακά ίχνη με πραγματικές υποθέσεις εγκληματικότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως απάτες, ransomware, ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας.