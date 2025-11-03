#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στη διεθνή έκθεση CPHI συμμετείχε και φέτος η Lavipharm

Το event που πραγματοποιήθηκε 28-30 Οκτωβρίου στη Φρανκφούρτη συγκέντρωσε περισσότερους από 2.400 εκθέτες και 62.000 συμμετέχοντες από 170 χώρες.

Στη διεθνή έκθεση CPHI συμμετείχε και φέτος η Lavipharm

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 14:39

Η Lavipharm ολοκλήρωσε και φέτος τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση CPHI 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου στη Φρανκφούρτη, Γερμανίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η έκθεση CPHI 2025, μία από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του φαρμακευτικού κλάδου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, συγκέντρωσε περισσότερους από 2.400 εκθέτες και 62.000 συμμετέχοντες από 170 χώρες.

Η συνεχιζόμενη παρουσία της Laνipharm ως εκθέτη, αποτελεί στρατηγικής σημασίας βήμα για την διεθνή της ανάπτυξη, προβάλλοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας, την εξειδίκευσή της στη διαδερμική τεχνολογία καθώς και την παρουσία της σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσμο. Παράλληλα, προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για δικτύωση, ανάπτυξη νέων συνεργασιών, ενίσχυση ήδη υφιστάμενων καθώς και εδραίωση της θέσης της στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά.

Σύμφωνα με τον Τηλέμαχο Λαβίδα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Laνipharm:

«Η ενεργός συμμετοχή μας και φέτος στη CPHI 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερή θέση της εταιρείας στο διεθνές φαρμακευτικό οικοσύστημα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε την καινοτομία της εταιρείας, να ενισχύσουμε σημαντικά τις υπάρχουσες συνεργασίες μας, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για νέες, με στόχο να αξιοποιήσουμε πλήρως την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας και τις παραγωγικές δυνατότητες του εργοστασίου μας. Η Laνipharm παραμένει αφοσιωμένη στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη συνεχή επένδυση σε σύγχρονες λύσεις υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Εμπλοκή» με το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας για Εφορία-ΕΦΚΑ

Το πραγματικό «σύνδρομο της Κίνας»

Χρηματιστήριο: Ξαναβλέπουν τράπεζες και blue chips οι long

Νέα τιμή-στόχος τα €4,2 από UBS για Eurobank

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο