«Πράσινο φως» στην εξαγορά της Ευρωκλινικής από τη Generali Hellas

Η εξαγορά και η προκαλούμενη συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, τονίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 09:42

Στις 03 Νοεμβρίου 2025, σε συνεδρίασή της σε Τμήμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε την υπ’ αριθ. 892/2025 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές υπηρεσιών των ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας - διαγνωστικών κέντρων, όπου παρουσιάζονται κάθετες σχέσεις στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που μετέχουν στην συναλλαγή.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, έκρινε ότι η συναλλαγή παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 δεν μεταβάλλει τις ανταγωνιστικές συνθήκες. Συνεπώς η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

