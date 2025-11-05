Αντίστροφη μέτρηση για την εκτόξευση ελληνικού νανοδορυφόρου

Σε τελική ευθεία έχει μπει η εκτόξευση του MICE-1 ((Marine Identification and Communications Cubesat), του πρώτου ελληνικού IoT νανοδορυφόρου, ο οποίος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Prisma Electronics.

Όπως γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης της εταιρείας, η εκτόξευση του MICE-1 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου, μέσω του SpaceX Falcon 9 (στο πλαίσιο της Transporter-Rideshare Mission), σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο σημείο για την παρουσία της Ελλάδας στο Διάστημα.

Το όραμα της Prisma Electronics είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ολόκληρο δορυφορικό δίκτυο ελληνικής κατασκευής, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Γιορδαμλής, μεταξύ άλλων, γίνονται προσπάθειες για συνεργασίες με σχήματα που θα ενισχύσουν κεφαλαιακά την κατασκευάστρια του MICE-1.

«Η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική διαστημική τεχνολογία. Ο MICE-1 δεν είναι απλώς ο πρώτος ελληνικός επιχειρηματικός νανοδορυφόρος· είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να εκτοξεύει δορυφόρους με πρακτική εφαρμογή στην αγορά και στην προστασία του περιβάλλοντος», δήλωσε ο κ. Γιορδαμλής στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Ποια είναι η Prisma Electronics

Από το 1991 η Prisma Electronics αναπτύσσει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένες λύσεις στους τομείς των ηλεκτρονικών, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της έρευνας και ανάπτυξης. Τα κεντρικά γραφεία της Prisma Electronics βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διατηρεί ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής, ενώ συγχρόνως διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον κ. Γιορδαμλή, η εταιρεία μετρά περισσότερους από 140 εργαζομένους, ενώ για το 2024 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά του νανοδορυφόρου MICE-1

Ο νανοδορυφόρος MICE-1 είναι ειδικά σχεδιασμένος για την ναυτιλία και την υποστήριξη καταστάσεων στις οποίες οι τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά, όπως η έγκαιρη ειδοποίηση για φυσικές καταστροφές και η υποστήριξη δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους.

Για την ακρίβεια, το MICE-1 είναι ένας 3U CubeSat (4.9 κιλών) εξοπλισμένος με:

Δέκτη AIS (Automatic Identification System) που συλλέγει σήματα από πλοία από οπουδήποτε στον πλανήτη

Συστήματα επικοινωνίας TMTC (Τηλεμετρία, εντοπισμός, έλεγχος) S-Band και VHF/UHF με σταθμούς ελέγχου

(Τηλεμετρία, εντοπισμός, έλεγχος) S-Band και VHF/UHF με σταθμούς ελέγχου Ειδικό πολυκαναλικό IoT S-band πομποδέκτη για άμεση επικοινωνία με τα εξοπλισμένα πλοία LAROS και λοιπά σημεία ενδιαφέροντος

Αυτόνομο Σύστημα τροφοδοσίας και ελέγχου αποτελούμενο από ηλιακά πάνελ, ειδική μπαταρία και σύστημα για ακριβή τροχιακό έλεγχο

Αλγοριθμικά επεξεργασίας δεδομένων AI που λειτουργούν απευθείας στο δορυφόρο (AI on the edge)

Επαυξημένη Κυβερνοασφάλεια στην αποστολή και λήψη δεδομένων.

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δορυφόρος θα συμβάλει στην πράσινη και βιώσιμη ναυτιλία μέσω της ενίσχυσης του LAROS, δηλαδή του συστήματος ναυτιλιακής παρακολούθησης της Prisma που ήδη εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό από εμπορικά πλοία σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τη λειτουργία αυτών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λιγότερες βλάβες και μία νέα λογική στις επικοινωνίες και την ανάλυση των δεδομένων.

Το όραμα και τα σχέδια για το μέλλον

Ο MICE-1 υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΛΛΑΔΑ 2.0 και στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δορυφόρων και συγκεκριμένα του ελληνικού προγράμματος επικύρωσης σε τροχιά (In-Orbit Validation - IOV) νανοδορυφόρων, το οποίο έχει ανατεθεί στην ESA, η οποία έχει και την επίβλεψη και τον έλεγχο της όλης προσπάθειας, ενώ παρέχει ουσιαστική καθοδήγηση της ομάδας σχεδίασης και υλοποίησης της αποστολής.

Στα σχέδια της Prisma Electronics είναι η περαιτέρω εξέλιξη και επέκταση του συστήματος, είτε αυτόνομα, αλλά κυρίως μέσω συνεργασιών.

«Το όραμα είναι να έχουμε ένα δικό μας δίκτυο δορυφόρων ή να είμαστε από τους δημιουργούς και τους μετόχους αυτού του δικτύου», επισήμανε ο κ. Γιορδαμλής, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης.

Όπως αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prisma Electronics, στην κατεύθυνση της υλοποίησης του οράματος, γίνονται πολλές προσπάθειες για συνεργασίες με σχήματα που θα ενισχύσουν κεφαλαιακά την εταιρεία. «Ευελπιστούμε σύντομα να ανακοινώσουμε κάτι ιδιαίτερα θετικό», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

«Αυτό που προσπαθούμε είναι, πρώτον, σε συνεργασία με το δημόσιο να σχεδιάσουμε τα συστήματα της Ελλάδας για πολλά χρόνια μετά και, δεύτερον, σε συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού αλλά και ναυτιλιακές να εξελίξουμε την πλατφόρμα με έναν τρόπο παράλληλο για όλα αυτά», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξει κάποια είσοδος από κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital -VC), o κ. Γιορδαμλής απάντησε ότι διεξάγονται συζητήσεις.

Αναφερόμενος στο έργο του νανοδορυφόρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prisma Electronics υπογράμμισε πως «η ανάπτυξη και κατασκευή του MICE-1 στην Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς εταίρους, ανοίγει νέους ορίζοντες για τη βιώσιμη ναυτιλία, την καινοτομία και την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας».

«Είμαστε υπερήφανοι που συνδέουμε την ελληνική επιχειρηματική και τεχνολογική κοινότητα με το Διάστημα και συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος για τους νέους επιστήμονες και τις ελληνικές εταιρείες», σχολίασε χαρακτηριστικά.