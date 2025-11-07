ΟΤΕ: Ανεβαίνει ο πήχης για το Ultra-Fast Broadband μετά το deal με ΓΕΚ Τέρνα

Ο όμιλος ΟΤΕ αναβαθμίζει τους στόχους του, σχεδιάζοντας να φέρει την οπτική ίνα σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το 2030, μετά τη συμφωνία με τη ΓΕΚ Τέρνα και τη Grid Telecom για την ανάληψη του συνόλου το έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB).

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος στόχος του ομίλου ήταν το FTTH να είναι διαθέσιμο σε 3 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το 2027. Με την προσθήκη όμως της νέας επένδυσης στο UFBB ο ΟΤΕ θα καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

Η ανάληψη του συνόλου του έργου UFBB ήρθε στη συνέχεια της υπογραφής δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση αντί συμβολικού τιμήματος της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, θυγατρικής της ΓΕΚ Τέρνα κατά 50,1% και της Grid Telecom κατά 49,9%, στην οποία έχει κατακυρωθεί μέρος του έργου.

Οι δεσμευτικές αυτές συμφωνίες τελούν υπό τις εγκρίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές εκτιμάται ότι οι σχετικές εγκρίσεις θα επέλθουν εντός του 2025 προκειμένου ο όμιλος να μπορέσει να προχωρήσει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο project δεν ήταν στις στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου της ΓΕΚ Τέρνα. Υπενθυμίζεται ότι αρχές Οκτωβρίου σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και μετά από σχετική ερώτηση ο Γιώργος Περιστέρης είχε ξεκαθαρίσει ότι «δεν ενδιαφερόμαστε να ακολουθήσουμε αυτό το έργο».

Οι στόχοι του έργου Ultra-Fast Broadband

Το UFBB, το οποίο αποτελεί Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (έργο ΣΔΙΤ), αναμένεται να συμβάλει στη στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη της αποκέντρωσης, μέσω της μείωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών.

Ο ΟΤΕ υλοποιεί το έργο ήδη από το 2023 σε τρεις γεωγραφικές περιοχές (lots), για να φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1 Gbps μέσω οπτικών ινών, σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο όμιλος αναμένεται να αναλάβει και τις υπόλοιπες τέσσερις γεωγραφικές περιοχές του έργου, καλύπτοντας επιπλέον 480.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Αναλυτικά:

Lot 2: 11 περιφερειακές Ενότητες (Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας).

11 περιφερειακές Ενότητες (Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας). Lot 4: 9 περιφερειακές Ενότητες (Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου).

9 περιφερειακές Ενότητες (Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου). Lot 5: 9 περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας).

9 περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας). Lot 6: 8 Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).

Με την ολοκλήρωση του συνολικού έργου UFBB αναμένεται να καλυφθούν περίπου 860.000 γραμμές σε όλη την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η ανάληψη του συνόλου του έργου βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική και το όραμα του ΟΤΕ για την αναβάθμιση των διαδικτυακών υποδομών της χώρας, αλλά και για να κάνει πράξη την Κοινωνία των Gigabit. Προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρά με την υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού του πλάνου, ύψους περίπου €600 εκατ. τον χρόνο.