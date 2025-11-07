Space Hellas: Έναρξη του έβδομου κύκλου υποτροφιών «Δημήτρης Μανωλόπουλος»

Την έναρξη του 7ου ετήσιου προγράμματος των τιμητικών υποτροφιών «Δημήτρης Μανωλόπουλος», ανακοίνωσε η Space Hellas, εις μνήμην του ιδρυτή της.

Οι υποτροφίες είναι τρεις και έξι χιλιάδες ευρώ η κάθε μία και θα απονεμηθούν σε αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, σε ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με δίκτυα επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και τεχνητή νοημοσύνη (AI).

O εκτελεστικός πρόεδρος της Space Hellas, Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η Space Hellas, συνεχίζοντας με συνέπεια την παράδοσή της να στηρίζει την πρόοδο των νέων, προάγει και φέτος τον θεσμό των υποτροφιών στη μνήμη του Δημήτρη Μανωλόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας υπευθυνότητας και εκφράζει την πεποίθησή μας ότι η επένδυση στη γνώση και την εκπαίδευση συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της κοινωνίας.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε νέους ανθρώπους με όραμα και φιλοδοξίες τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να αναπτύξουν το ταλέντο τους και να διαμορφώσουν το μέλλον που επιδιώκουν. Κάθε υποτροφία αποτελεί για εμάς μια πράξη στήριξης προς εκείνους που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά και να δημιουργήσουν αξία στο χώρο της τεχνολογίας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν εδώ για τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Η κατάθεση των αιτήσεων και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.