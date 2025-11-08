Στις ράγες η επένδυση 360 εκατ. του ομίλου Μήτση στο Γκολφ Αφάντου

Ένα βήμα πιο κοντά στην εκκίνηση βρίσκεται το project του ομίλου Μήτση στη Ρόδο για την αξιοποίηση της έκτασης στη Βόρεια Αφάντου (Γκολφ Αφάντου) μετά το «πράσινο φως» που άναψε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής που υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Η έγκριση αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, που συνοδεύονται από τους σχετικούς περιορισμούς, για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ 18 οπών, ένα project που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών αδειοδότησης και συνεπώς υλοποίησης οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με το αρχικό business plan του ομίλου Μήτση, προβλέπεται η αξιοποίηση του ακινήτου με την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 360 εκατ. ευρώ με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός προορισμού γκολφ υψηλών απαιτήσεων για τους λάτρεις του ευγενούς αθλήματος.

Το γκολφ

Το γήπεδο γκολφ 18 οπών είναι έκτασης 501 στρεμμάτων και λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια, ωστόσο, στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η προς αδειοδότηση έκταση περιλαμβάνει τον αθλητικό χώρο του γκολφ, συμπεριλαμβανομένων των χώρων προπόνησης και εκμάθησης, καθώς και τις κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του γηπέδου.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων ελαφρών μεταλλικών στεγάστρων 94,7 τ.μ. και 254,7 τ.μ., τα οποία θα εξασφαλίζουν σκίαση και προστασία για τη στάθμευση και φόρτιση μπαταριών των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων γκολφ.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω γήπεδο είναι σχεδιασμένο από τον παγκοσμίως γνωστό αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ της Βρετανίας Donald Harradine και συνοδεύεται από βοηθητικές εγκαταστάσεις και μια λέσχη χωρητικότητας 200 ατόμων.

Η παρούσα κατάσταση του γηπέδου χαρακτηρίζεται από χαμηλή επισκεψιμότητα, καθώς μπορεί να εξυπηρετήσει έως 200 γκόλφερ ημερησίως, αλλά ακόμα και την περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης η προσέλευση δεν ξεπερνά τα 50 άτομα. Εξ ου και σκοπός είναι η αναβάθμιση και η λειτουργία του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ, με σκοπό τη δημιουργία μιας οικονομικά επιτυχημένης εγκατάστασης για την αναψυχή των επισκεπτών.

Το έργο αποσκοπεί σε πολλαπλασιαστικά θετικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς επιχειρηματίες και θα καταστήσει το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν ελκυστικότερο για τους μελλοντικούς επισκέπτες.

Το project

Το πλάνο του ομίλου προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη τριών ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, μίας μαρίνας, ενός shopping center, καθώς και τουριστικών κατοικιών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους προορισμούς γκολφ της Μεσογείου, με μία επένδυση η οποία θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Ρόδου και θα συμβάλει σημαντικά στην επέκταση της τουριστικής σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Μήτση εξαγόρασε το ακίνητο Γκολφ Αφάντου από τον Μερκούριο Αγγελιάδη, σε συνέχεια της μεταβίβασης του «φιλέτου» από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε πλειοδοτήσει στον σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ.